Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 25 ottobre. Andrà in onda in prima serata su La7 il programma di attualità e politica condotto da Massimo Giletti. Si tornerà a parlare dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese.





Tra gli argomenti che verranno trattati questa sera, anche quello delle rivolte avvenute a Napoli contro le misure restrittive, si discorrerà inoltre del caso Inps e di alcuni fenomeni mistici legati alle apparizioni mariane. Molti gli ospiti che interverranno nel dibattito.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 ottobre

Anche questa sera, in prima serata su La7, gli spettatori più appassionati potranno seguire una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti. Come di consueto, grande spazio verrà riservato all’attualità e agli argomenti più importanti di cronaca e politica nel nostro Paese. Questa settimana si tornerà a parlare di Covid, ma anche del caso Inps e del mondo delle apparizioni mistiche.

Le telecamere del programma saranno puntate su Napoli. Questo per raccontare quanto sta accadendo nelle ultime ore, in cui la guerriglia urbana si sviluppa nelle strade per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle misure restrittive imposte. Interverranno nel dibattito Alessandro Sallusti, Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri e Alessandro Cecchi Paone. Tra gli altri ospiti anche Francesco Emilio Borrelli, Francesco Piccinini, Pierino Di Silverio, Giulio Gambino, Antonio D’Amore e Franco Fenoglio.

Si tornerà inoltre a trattare il caso della nomina di Basentini a capo del Dap, al posto dell’ex pm antimafia Nino Di Matteo. Interverranno nella discussione Sandra Amurri e Luigi De Magistris. Vi sarà inoltre un’intervista a Michele Placido. Gli spettatori potranno inoltre ascoltare la testimonianza di Luana Ilardo, figlia di Luigi, ex boss di Cosa nostra. Luigi Ilardo fu assassinato nel 1996, a pochi giorni dall’ingresso nel programma di protezione. Il carcere a vita è stato stabilito dalla Cassazione, proprio la scorsa settimana, per i mandanti, l’organizzatore e l’esecutore materiale dell’omicidio.

Per quanto riguarda il caso Inps, si assisterà ad un’intervista, nel corso della serata, che Massimo Giletti affronterà faccia a faccia con l’ex presidente Antonio Mastrapasqua.

Si parlerà infine di apparizioni mariane. Verrà intervistato Christian Del Vecchio, fondatore di Amarlis. Interverranno sull’argomento David Murgia, Roberta Bruzzone e Matteo Filippini.