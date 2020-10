Una giovane sposa ha ordinato il tanto ambito abito bianco online. Al momento dell’arrivo, non è riuscita a credere ai propri occhi.

Fare acquisti online, soprattutto se si tratta di abiti e calzature, si sa, potrebbe rivelarsi un errore. A quasi tutti è infatti capitato di ricevere un articolo della taglia sbagliata, o addirittura completamente diverso rispetto a come lo avevamo immaginato. Questo è proprio il caso di una giovane sposa, la quale ha deciso di comprare il proprio abito bianco su internet. Al momento dell’arrivo del capo d’abbigliamento, è rimasta completamente di sasso.

Meaghan Taylor è rimasta con il cuore completamente spezzato alla vista del suo abito. La giovane credeva di aver finalmente trovato il capo dei suoi sogni, ma ha dovuto rassegnarsi di fronte all’evidenza. Il vestito contenuto dentro al pacco non somigliava per niente a quello ordinato.

Meaghan, secondo quanto riportato dal Daily Star, stava navigando su internet, più precisamente su Wish, quando si è all’improvviso imbattuta nell’abito dei suoi sogni. Il capo, lungo fino a terra e completamente bianco, sembrava dalla foto presente sul sito un vero e proprio incanto. Al momento dell’arrivo però, la futura sposina ha dovuto completamente ricredersi.

La 23enne, una volta indossato il nuovo e tanto atteso acquisto, non ha potuto fare a meno di rendersi conto che non assomigliava per niente a quello della foto. L’articolo, pagato soltanto 60 sterline, è stato una vera e propria delusione. Nonostante tutto, la ragazza è riuscita a prendere la situazione con filosofia ed ironia, dichiarando che penserà in futuro ad acquistare un nuovo abito insieme al fidanzato Keith Reid.

Il vestito ordinato su internet è una delusione: le parole della sposa

Una giovane sposina 23enne, Meaghan Taylor, ha acquistato il suo abito bianco su internet, accorgendosi soltanto al momento dell’arrivo del gigantesco flop. “Sono rimasta completamente sbalordita da quello che ho ricevuto. Non assomigliava per niente alla foto che ho visto al momento dell’ordine”, ha dichiarato la ragazza. “Avevo il cuore spezzato ma non potevo fare a meno di ridere“. Poi ha continuato: “Ho chiesto il rimborso ma mi hanno detto che mi servivano l’imballaggio e la scatola originali, che non avevo conservato. Così ho iniziato a dire loro che mi avevano rovinato il matrimonio“. A quanto pare il venditore ha alla fine ceduto, restituendo il denaro a Meaghan.