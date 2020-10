Oroscopo della settimana dal 26 al 1 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti alla fine del mese. Che cosa ci riserveranno questi giorni? Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la prossima settimana.

Novembre è oramai alle porte, e siamo giunti praticamente alla fine del mese. L’ultima settimana di Ottobre chiuderà le danze, e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno le stelle e i pianeti. Leggiamo dunque insieme quali sono le previsioni per l’oroscopo per la settimana dal 26 Ottobre al 1 Novembre 2020.

Ultima settimana di ottobre: previsione dell’oroscopo per ogni segno

Ariete.

La prossima settimana non si prospetta particolarmente fortunata per i nati sotto questo segno. Il trucco sarà quello di non esporsi troppo, e di mantenere un profilo relativamente basso. Vecchie conoscenze potrebbero ripresentarsi alla vostra porta, ma è necessario che valutiate bene il da farsi; non sempre riammettere qualcuno appartenente al passato può rivelarsi una buona scelta. Attenzione ai contrasti sul lavoro. Il consiglio migliore è quello di mantenere la calma: il mese di Novembre è vicino, e si porterà via molte ansie e pensieri negativi. Tenete duro!

Toro.

L’ambito lavorativo solleverà qualche dubbio nelle menti dei nati sotto il segno del Toro. Evitare le discussioni con i superiori e i colleghi potrebbe essere una strategia vincente. Il periodo in arrivo richiederà qualche sacrificio e molta dedizione, ma ne varrà sicuramente la pena. Attenzione alle questioni di cuore: è necessario rimanere cauti e tentare di mantenere la calma. Le questioni economiche potrebbero darvi qualche pensiero, ma niente panico: nonostante l’inizio settimana in salita, le stelle saranno a vostro favore nel weekend.

Gemelli.

La settimana si prospetta particolarmente fortunata per i nati sotto al segno dei Gemelli. Venere sarà a vostro favore, dunque iniziate a tenere in conto l’ipotesi di far entrare un nuovo amore nella vostra vita. I vostri cari e gli affetti saranno al centro della vostra attenzione, e i pensieri negativi gireranno finalmente a largo. Attenzione però a non abbassare troppo la guardia e a non abbandonarsi allo sconforto di fronte alle piccole sfide giornaliere, le stelle sono dalla vostra parte!

Cancro.

Una settimana un po’ confusionaria per i nati sotto il segno del Cancro. Proprio così, sono in arrivo delle incomprensioni. Il consiglio migliore è quello di stare attenti ai rapporti con i propri cari e con i partner. La settimana non sarà molto propensa a darvi una spinta in amore, anzi: dovrete prendervi del tempo per pensare. Le relazioni, soprattutto quelle di vecchia data, necessiteranno di un occhio di riguardo e soprattutto di tanta pazienza. Nel complesso però i prossimi giorni si riveleranno tutt’altro che nefasti. Se riuscirete a mantenere i piedi per terra, il cielo potrebbe riservarvi delle belle sorprese!

Leone.

Per i nati sotto il segno del leone si presenta una settimana decisamente sorprendente. Venere è dalla vostra parte, e vi darà una grossa spinta in amore. È il momento giusto infatti per risolvere questioni lasciate chiuse dentro all’armadio e per riflettere bene sui propri sentimenti. L’amore la farà da padrone nei prossimi giorni, perciò non abbiate paura di ascoltarvi. Nonostante la positività della prossima settimana, è necessario mantenere un profilo basso, soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative e quelle legali. Attenzione agli imprevisti, e a mantenere il sangue freddo di fronte a potenziali situazioni stressanti.

Vergine.

I prossimi giorni saranno un po’ contraddittori per i nati sotto il segno della Vergine. Molti pensieri vi accompagneranno durante la settimana, ed è bene non lasciarsi coinvolgere troppo. Fidatevi del vostro istinto: le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda le decisioni importanti. Attenzione però ai sentimenti. Potrebbe rivelarsi essenziale allontanare i pensieri negativi e non lasciarsi prendere troppo dalla malinconia. Una parentesi particolare va aperta sul denaro. Nella seconda parte della settimana potreste infatti incappare in qualche disguido di tipo economico.

Bilancia.

Buone notizie per quanto riguarda i nati sotto il segno della Bilancia. A partire da mercoledì Venere entrerà nel segno, portando una ventata d’aria fresca nella vostra vita. Spalancate dunque le porte all’amore, che inizierà ad acquisire un ruolo importante all’interno delle vostre giornate. Le stelle sono completamente a vostro favore per quanto riguarda le questioni amorose e sentimentali, perciò buttatevi, senza timore! Un occhio di riguardo va però tenuto sulle questioni legali. Potreste infatti nella seconda parte della settimana avere a che fare con qualche intoppo.

Scorpione.

Ancora malinconia per i nati sotto il segno dello Scorpione. L’amore potrebbe rappresentare per voi ancora una spina nel fianco e causarvi qualche problema. È necessario lasciarsi andare e soprattutto concedersi del tempo esclusivamente per sé stessi e per recuperare tutte le energie perse durante l’ultimo mese, un po’ faticoso. Alcuni imprevisti potrebbero essere alle porte, ma niente panico: la pazienza sarà la vostra arma migliore. Proprio così, il mese di Novembre infatti vi riserverà molte sorprese. Per adesso godetevi il meritato riposo, è normale soffrire un po’ la stanchezza!

Sagittario.

Aria di novità per i nati sotto il segno del Sagittario. Niente di meglio per voi che un nuovo amore o una nuova amicizia! È importante però non lasciarsi troppo prendere dall’entusiasmo, e soprattutto non trascurare gli affetti più cari. Attenzione agli imprevisti sul lavoro, che potrebbero essere sempre in agguato. Un consiglio vincente è quello di concedersi un po’ di tempo per ragionare sui vostri sentimenti e capire ciò di cui avete davvero bisogno in questo periodo. Nonostante si prospetti per voi una settimana positiva, sarebbe meglio tenere d’occhio le eventuali discussioni: mantenere un buon temperamento potrebbe rivelarsi fondamentale.

Capricorno.

Sia fulmini che cielo sereno per i nati sotto al segno del Capricorno. L’amore ultimamente potrebbe avervi dato diversi grattacapi, ma è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. I prossimi giorni infatti saranno utili soprattutto per chiarire con i propri partner, soprattutto se di vecchia data. Attenzione al conflitto e soprattutto a misurare bene le parole da utilizzare. Mantenere la calma potrebbe rivelarsi una carta vincente. Venerdì la luna sarà in vostro favore e spalancherà le porte della passione. Attenzione però alle questioni lavorative ed economiche: non fatevi cogliere impreparati dagli imprevisti!

Aquario.

Ancora confusione per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Aquario. Proprio così, questa settimana potrebbe rivelarsi un po’ turbolenta, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Lasciare andare le malinconie e i pensieri negativi è difficile, ed è normale che vi sentiate un po’ stanchi. Il desiderio di libertà è una costante nella vostra vita, ma è necessario tenere i piedi per terra ancora per un po’. Fidarsi del proprio istinto potrebbe comunque rivelarsi un ottimo consiglio per quanto riguarda le decisioni importanti. In ogni caso, vietato disperare: non è tutto perduto. Verso il fine settimana, Venere tornerà dalla vostra parte, e vi darà finalmente una spintarella. Non fatevi sfuggire le buone occasioni!

Pesci.

Settimana impegnativa per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci. Alcune questioni potrebbero richiedere molto del vostro tempo ed anche molta della vostra pazienza. Mantenete la calma e non lasciatevi coinvolgere troppo dalle situazioni stressanti. Il mese di Novembre è finalmente alle porte, e vi regalerà fortunatamente un po’ di serenità e la possibilità di recuperare i rapporti accantonati in questi ultimi giorni. Le questioni lavorative potrebbero finalmente iniziare a sbrogliarsi, concedendovi un po’ di sollievo. Attenzione a non lasciarsi prendere dall’insicurezza: fidatevi di voi stessi e continuate a percorrere la vostra strada.