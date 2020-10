Neonata vittima di grave malore: la corsa in ospedale, poi la tragedia

Una neonata è purtroppo morta in ospedale dopo essere stata portata via da casa in gravissime condizioni.

Una neonata di sole sette settimane è morta in ospedale dopo aver accusato un grave malore mentre si trovava a casa sua a Weoley Castle, quartiere residenziale suburbano a sud-ovest di Birmingham, in Inghilterra. La piccola ha subìto un arresto cardiaco lo scorso venerdì mattina, ha reso noto la Polizia d’Oltremanica. È stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove è stata purtroppo dichiarata morta nella tarda mattinata dello stesso giorno, riferisce Birmingham Live.

La neonata stroncata da un arresto cardiaco

La tragica notizia ha destato grande stupore e commozione nella comunità locale ed è presto rimbalzata anche sui media nazionali britannici. Il servizio di ambulanza è stato chiamato dalla casa di Weoley Castle intorno alle 6.40 del mattino (ora locale) dello scorso 23 ottobre e ha portato di corsa la piccola in un vicino ospedale, ma non è stata possibile salvarla, ha spiegato in un comunicato la polizia delle West Midlands, che è intervenuta sul posto dopo la telefonata dei paramedici.

La neonata aveva improvvisamente smesso di respirare. “Si ritiene che abbia subito un arresto cardiaco”, fa sapere sempre la Polizia, precisando che “non si ritiene che ci siano circostanze sospette circa la sua morte”. Ma sono tuttora in corso verifiche e accertamenti da parte delle autorità competenti e, come sempre in questi casi, il condizionale resta d’obbligo fino a quando tutti controlli del caso non saranno completati.

