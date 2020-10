Marco Bocci, la malattia ha rischiato di ucciderlo: cosa ha avuto l’attore

Per Marco Bocci è davvero impossibile dimenticare la malattia che lo ha costretto in ospedale e ha rischiato di ucciderlo due anni fa.

Per Marco Bocci e i suoi fan è ancora viva la paura per la malattia che ha colpito l’attore due anni fa. Quell’infezione pericolosa e la corsa in ospedale sono stati dei momenti drammatici che rimarranno sempre impressi nella sua mente. Bocci era stato ricoverato a causa di una febbre che sembrava non voler mai abbandonare. Dopo ulteriori analisi era arrivata la scoperta di una grave infezione.

Leggi anche -> Marco Bocci | Malattia, meningite, herpes al cervello | la lotta per vivere

Ai tempi l’attore aveva cercato di rassicurare gli amici e i fan con dei brevi video in cui spiegava i dettagli dell’accaduto. Era sempre rimasto sul vago e aveva deciso di togliere ogni alone di mistero solo molto tempo dopo. Bocci aveva poi raccontato che aveva sofferto di un’infezione causata da un herpes al cervello. Per motivi di stress le sue difese immunitarie si erano abbassate e lo avevano reso più incline a contrarre la patologia.

Marco Bocci racconta il dramma della scoperta della malattia

Era il 1° maggio del 2018. Mentre Bocci stava partecipando a una gara di Bmw in Umbria, fu vittima di un incidente. La paura per lo scontro lascia subito spazio a un’ansia molto più grande. Il ricovero in ospedale dovuto dalla gara, ha permesso di individuare l’herpes e di intervenire tempestivamente. Se non fosse stato per questa coincidenza la malattia “avrebbe avuto un corso dell’esito irreversibile“, ha dichiarato Bocci.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

“Appena risvegliato dall’intervento, non ero né cosciente, né consapevole e tutto ciò che avveniva era vago, me lo hanno raccontato“. E’ così che l’attore racconta i primi momenti dopo il delicato intervento. Anche solo leggendole si possono percepire l’ansia e la paura che hanno attanagliato il cuore dell’uomo e della sua famiglia. Bocci non ha mai affrontato la malattia da sola, ma ha sempre avuto al suo fianco la moglie Laura Chiatti e i figli Enea e Pablo. Ad oggi Marco Bocci si è completamente ripreso, non corre più e si gode l’amore della sua famiglia.

Leggi anche -> Marco Bocci rivela: “In scena con la mia malattia, l’herpes al cervello”