Si è spento a 78 anni Jerry Jeff Walker, leggenda della musica country: aveva scritto alcune hit di Bob Dylan e Nina Simone.

Si è spento all’età di 78 anni, il chitarrista e autore Jerry Jeff Walker nella sua casa in Texas, negli Stati Uniti, dopo una lunga estenuante malattia. Era una vera e propria leggenda della musica country.

Walker aveva scritto una hit di Bob Dylan

Jerry Jeff Walker nasce nello stato di New York il 16 marzo 1942. E’ autore, tra le altre cose, di “Mr. Bojangles” , brano portato poi alla ribalta da niente meno che Bob Dylan e la grandissima cantante jazz Nina Simone. Aveva esordito da giovanissimo, specializzato nel repertorio country e folk, quando fondò i The Tones, ad Oneonta, la sua città natale, nel 1958. Con loro ha fatto gavetta, suonando nei piccoli locali del Greenwich Village di New York.

Con la sua seconda e ultima band, Circus Maximus, ha registrato due album in studio per poi decidere di intraprendere la carriera da solita, che ha proseguito fino alla morte.

A partire dagli anni ’70, quando era all’apice della sua carriera, ad Austin, sempre nello stato del Texas, ha suonato con i principali musicisti e intepreti di country e folk rock degli Stati Uniti (tra cui Willie Nelson, Guy Clark e Waylon Jennings). Walker, oltre a scrivere e cantare canzoni proprie, ha anche intepretato hit della musica folk e non solo come brani di Bob Dylan, Rodney Crowell (Till I Gain Control Again) e Guy Clark.

Nel 2017 ha scoperto di avere un brutta malattia: gli è stato diagnosticato un tumore alla gola, che sarà quello che lo porterà via tre anni più tardi. Non prima di aver pubblicato un ultimo album da solista, “About Time”, nel 2018.

