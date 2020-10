Lacrime a Tu Si Que Vales: Jessica danza per il fidanzato morto

Fiumi di lacrime e commozione durante l’ultima puntata di Tu Si Que Vales. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Sono attimi di commozione e pianti durante l’ultima puntata andata in onda di Tu Si Que Vales. L’intera giuria ha versato qualche lacrima di fronte all’esibizione di una 23enne, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La ragazza ha danzato, rapendo ogni singolo spettatore e raccontando una drammatica storia.

Si chiama Jessica Carbone la giovane concorrente. Ha solo 23 anni, ed ha ballato sul palco davanti alla giuria sulle note di Another Love, di Tom Oddel. L’esibizione è stata emozionante, intensa, carica di sentimento. Alla fine della splendida coreografia, la ragazza si è stretta forte al petto una maglietta rossa, lasciandosi andare al pianto. Sullo sfondo è comparsa un’immagine, raffigurate lei ed il suo ragazzo insieme.

Terminato il suo numero, Jessica ha spiegato il reale motivo della sua performance. L’intera coreografia è stata dedicata al fidanzato Antonino, deceduto prematuramente non molto tempo fa. Le cause della morte del ragazzo non sono state specificate. “Gli hanno tagliato le ali.” ha raccontato la ballerina in lacrime.

Tutti i giudici sono rimasti toccati dalle parole della concorrente, ed hanno versato qualche lacrima. “Se ad oggi sono così è grazie a lui, se sono così è proprio grazie a lui.” ha raccontato Jessica. “Mi ha dato un amore universale. Lui è dentro di me e ora è anche orgoglioso di me” ha continuato la ragazza. “Quando è iniziato tutto, ho smesso di danzare. Ho ricominciato per Antonino”.

Tu Si Que Vales: la commozione della giuria

Di fronte alla performance ed alla storia di Jessica Carbone, i giudici non sono riusciti a trattenere le lacrime. Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferrilli, e Teo Mammucari si sono lasciati andare al pianto. Anche i presentatori Belen Rodriguez, Alessio Sakara, e Martin Castrogiovanni non sono riusciti a trattenersi. Il più sconvolto è stato senza dubbio Gerry Scotti, che si è abbandonato ad un pianto copioso. “Hai una forza incredibile, complimenti per quello che sei.” ha commentato Mammucari commosso. L’esibizione della 23enne ha quasi raggiunto il 100% dei consensi. Sembrerebbe proprio che la sua storia sia davvero arrivata a tutti.