GF Vip, Aurora Ramazzotti non perdona l’ex amico Tommaso Zorzi. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha rifiutato la proposta rivoltale dal reality show condotto da Alfonso Signorini. E’ davvero finita l’amicizia della giovane con l’influencer?





La produzione del programma televisivo ha contattato la Ramazzotti per tentare di far riconciliare i due ex amici, dopo la lite di questa estate. Categorico è sembrato il “no” della presentatrice televisiva, la quale non sembrerebbe intenzionata a riconciliarsi con Zorzi.

La giovane conduttrice televisiva si è dimostrata categorica. La Ramazzotti ha infatti detto di no al Grande Fratello Vip che le proponeva di avere un contatto con l’ex amico del cuore, Tommaso Zorzi, attualmente all’interno della casa del reality show. Aurora non ha voluto scrivere una lettera a Tommaso, né incontrarlo, dimostrandosi molto rigida sulla sua decisione di non voler avere più nulla a che fare con lui.

Ma quali sono stati i motivi che hanno condotto alla rottura del rapporto tra i due, che si conoscono fin dai tempi della scuola, quando frequentavano la stessa classe? Come si legge su Giornalettismo lo scontro tra di loro risalirebbe alla scorsa primavera, durante il periodo di lockdown. Sarebbe stato allora che Zorzi si sarebbe sentito messo da parte dall’amica, maggiormente concentrata sulla sua famiglia e sul fidanzato, Goffredo Cerza.

In estate poi i due avevano deciso di dedicarsi un fine settimana a Capri, per ritrovarsi e stare un po’ insieme, ma Aurora aveva dato forfait a poche ore dalla partenza poiché era venuta a mancare la nonna del suo fidanzato. Zorzi era rimasto malissimo in quell’occasione per quanto accaduto e l’amica se l’è presa invece per la reazione avuta da Tommaso. Tra i due, per questo motivo, i rapporti si erano raffreddati a tal punto che da quel momento non si erano più parlati.

Che l’amicizia tra loro sia definitivamente finita? E ci sono altri motivi che si celano dietro il raffreddamento del loro rapporto? Recentemente Zorzi ha accennato all’argomento all’interno della casa, non fornendo troppi dettagli su quanto realmente accaduto. Scopriremo probabilmente di più sulla questione nelle prossime puntate del programma.