Ezio Greggio, perché è finito il matrimonio con Isabel Bengochea

Sono stati insieme per vent’anni. Scopriamo il motivo della separazione tra il celebre Ezio Greggio e la bella Isabel Bengochea.

Ezio Greggio e la bella Isabel Bengochea sono stati sposati per vent’anni. I due si sono conosciuti in gioventù ed hanno vissuto una serena storia d’amore. Adesso sono separati, e il conduttore ha una nuova compagna con la quale sembrerebbe essere davvero felice. Scopriamo che cosa è successo tra i due e i motivi della loro separazione.

Non si sa molto di Isabel. La donna, al contrario dell’ex marito, ha sempre preferito rimanere lontana dalle luci dei riflettori. Amante della privacy e dei propri spazi, ha scelto di non dare in pasto al pubblico le proprie informazioni personali, né durante né dopo il matrimonio con Greggio. Di lei si sa che insieme al conduttore ha dato alla luce due splendidi figli, Giacomo e Gabriele, e che la famiglia ancora adesso in splendidi rapporti.

Il matrimonio tra Ezio e Isabel sembrerebbe essersi concluso lentamente. Il loro amore è giunto al capolinea dopo vent’anni, e i due sembrerebbero averlo accettato con serenità. Adesso i loro rapporti sono comunque distesi e ottimi: scattano foto insieme, sorridono, e sostengono i due figli al massimo delle loro forze. Dunque chapeau per mamma Isabel e papà Ezio!

L’account Instagram della Bengochea è privato, perciò le informazioni attuali sul suo conto sono difficili da reperire. Non si sa dunque se la donna ha ritrovato o no l’amore dopo il divorzio. Per quanto riguarda Greggio, è di dominio pubblico il fatto che abbia trovato una nuova compagna, Romina Pierdomenico, e che con lei stia vivendo una felice storia d’amore.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: la relazione del conduttore

La nuova relazione del conduttore Ezio Greggio ha fatto molto discutere. Il motivo è semplice: la sua nuova fidanzata, Romina Pierdomenico, è più giovane di lui di ben 39 anni. Proprio per non andare incontro a numerose indiscrezioni, l’uomo ha aspettato un po’ prima di mostrarsi al pubblico con la ragazza. Nonostante tutte le chiacchiere e le malelingue, i due sembrerebbero essere davvero felici insieme. Ezio è al settimo cielo e pare proprio abbia finalmente trovato il dolce amore della sua vita.