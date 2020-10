Ezio Greggio, chi era il padre eroe di guerra: la storia di Nereo

Ezio Greggio non ha mai parlato molto di suo padre, preferendo rispettare la sua privacy. La sua storia nasconde molte imprese, scopriamola.

Nereo Greggio era stato un soldato in Grecia durante la seconda guerra mondiale. Durante questo periodo fu imprigionato in una stalag tedesco, cioè un campo per i prigionieri di guerra. A seguito di quella durissima esperienza, l’uomo deciderà di non tornare in Italia per non doversi arruolare nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana. Il suo mancato arruolamento gli costerà la detenzione in un campo di concentramento per 3 anni.

“Mio padre Nereo ha 93 anni, ma non li dimostra, ha combattuto per il nostro Paese e ha passato tre anni nei campi di concentramento, ha lottato tra la vita e la morte, salvato le persone deboli“. Erano queste le parole che Ezio Greggio aveva pronunciato durante un’intervista. L’uomo ha sempre ammirato il padre e per lui provava un amore e un’ammirazione incondizionati.

Ezio e Nereo Greggio, da sempre profondamente legati

Ezio Greggio aveva sempre condiviso con il suo pubblico l’ammirazione che provava per suo padre. I due uomini avevano in comune il senso dell’umorismo e uno strabiliante senso dell’ironia. Molto spesso il pubblico avevo sentito “Ciao Nereus“, alla fine di Striscia la Notizia: era così che il figlio salutava sempre il padre dopo ogni episodio.

“Potrei realizzare dieci film sulle sue narrazioni“, aveva confessato Greggio più volte. Ed era proprio da queste che l’uomo aveva preso ispirazione per il suo personaggio in Il papà di Giovanna, in cui recitava il ruolo di un commissario fascista. Purtroppo nel 2018 Nereo è scomparso a 95 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del figlio. “Da papà ho imparato tutto, anche l’ironia, perché l’umorismo lo aveva accompagnato fino all’ultimo giorno“. Erano state queste le ultime dichiarazioni rilasciate da Greggio pensando al padre. Siamo certi che il figlio ricorderò sempre gli insegnamenti del padre.

