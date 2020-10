Ezio Greggio, chi è il figlio Giacomo: età, lavoro, vita privata

Il celebre conduttore italiano Ezio Greggio ha due splendidi figli, Giacomo e Gabriele. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Giacomo.

Ezio Greggio è uno dei personaggi più amati all’interno del mondo dello spettacolo italiano. L’uomo, nato nel 1954, viene da Cossato, in provincia di Biella. Ha sempre sognato di fare l’attore, nonostante il volere del padre Nereo, che avrebbe preferito per lui un impiego in banca. Il celebre presentatore è stato vent’anni con la bella Isabel Bengochea, e dal loro amore sono nati i due splendidi figli, Gabriele e Giacomo.

Dunque chi è Giacomo Greggio? Il ragazzo è oramai un adulto, anche se la sua data di nascita e quella del fratello non sono dati di dominio pubblico. Entrambi i figli di Ezio infatti sono molto attaccati alla loro privacy, Giacomo soprattutto, e le loro informazioni personali non sono state date in pasto al pubblico.

La somiglianza fisica con il padre è evidente. Nonostante la barba che spesso nasconde il viso dell’uomo, i tratti di Ezio sono ben riconoscibili nel viso di Giacomo. Lo stesso vale per il fratello Gabriele, anche lui molto simile al genitore. I due figli sono estremamente uniti e affezionati al papà. Lo sostengono infatti in ogni sua decisione, e si presentano sempre forti e felici al suo fianco.

Gabriele è molto più esposto rispetto a Giacomo. Il ragazzo infatti sembrerebbe aver ereditato il carisma del padre, ed è estroverso proprio come lui. Nella vita fa l’attore a Londra, ma la recitazione non è la sua unica passione. Adora infatti anche gli animali, il pugilato e la moda. Non si potrebbe dire lo stesso per Giacomo. Il ragazzo infatti si presenta più timido ed introverso, e proprio per questo di lui non si sa molto. I suoi profili social sono tutti privati, e soltanto da LinkedIn si riesce ad ottenere qualche informazione. L’uomo lavora come scrittore ed è nel mondo della finanza. Ha co-fondato EcoSweep nel 2013 ed è stato impegnato a Londra come Direttore Associato Vendite.

Giacomo e Gabriele: la reazione di fronte al nuovo amore di Ezio Greggio

Giacomo e Gabriele, i due figli del celebre conduttore italiano Ezio Greggio, sono sempre stati molto legati al padre. La dimostrazione del loro smisurato sostegno è arrivato nel momento in cui Ezio, una volta separatosi dalla moglie Isabel Bengochea e dopo aver avuto diverse storie con altre donne, si è legato sentimentalmente a Romina Pierdomenico. La donna, giovanissima, ha fatto molto discutere, e le voci hanno mormorato a lungo sulla loro relazione. Giacomo e Gabriele non hanno però fatto una piega, ed hanno continuato ad incoraggiare il padre e ad essere estremamente felici per lui.