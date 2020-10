Elisabetta Gregoraci squalifica | ‘Colpa di cosa ha fatto con Pretelli’ VIDEO

Possibile rischio Elisabetta Gregoraci squalifica, a causa di ciò che è avvenuto nel cuore della notte con Pierpaolo Pretrelli al GF Vip 2020.

Tutto il GF Vip 2020 gira intorno a lei, Elisabetta Gregoraci. Ma ora la 40enne showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, rischierebbe addirittura la squalifica. Tutta colpa di una conversazione avuta con Pierpaolo Pretelli, con il quale si è instaurato un fortissimo feeling, con anche qualche discussione.

Sempre sedata però da abbracci e tanta dolcezza. Nel cuore della notte, mentre gli altri concorrenti dormivano, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, Elisabetta Gregoraci ha utilizzato una sorta di linguaggio in codice per spiegare a Pretelli certi particolari della sua vita privata. Evidentemente cose che lei non vuole che si sappiano ma che, in un modo o nell’altro, sentiva di dovere dire a Pierpaolo. Solo che la produzione del Grande Fratello, in qualunque edizione ed in qualsiasi iterazione dello show, vip o meno, non consente di comunicare in questo modo. Per cui il rischio squalifica sembrerebbe proprio concreto, nel caso di punizione massima. Quel che appare certo è che questa condotta è passabile di atteggiamenti disciplinari.

Elisabetta Gregoraci squalifica, il rischio ed il gran mistero della conversazione con Pretelli

La reazione di lui a tutto ciò è ‘ma che cazzo dici?’

Mah raga che casino ha #gregorelli pic.twitter.com/zfOSWRN85v — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) October 25, 2020

La Gregoraci avrebbe scritto sulla mano di Pretelli alcune delle parole criptate e che non ha voluto che i telespettatori ascoltassero. E desta stupore la reazione di quest’ultimo, che ha reagito esclamando la seguente frase, con tanto di espressione di stupore. “Ma che c***o dici? Ho capito bene?”. Però la bellissima Elisabetta spegne il fuoco delle preoccupazioni e reagisce a sua volta con una risata. Poi invita Pretelli a “chiedere a Piera”. Quest’ultima è Piera Fiorillo ed è la psicologa messa a disposizione dalla produzione del GF Vip 2020 ai suoi concorrenti, in caso di necessità. Da quello che si può evincere, Pretelli è venuto a conoscenza di alcune faccende che riguarderebbero la vita privata della Gregoraci all’esterno della casa. Ma tutto resta rigorosamente top secret.

