Ezio Greggio è stato ospite a Domenica In e ha promosso “Lockdown all’italiana”, anche se il nuovo DPCM prevede la chisura dei cinema. Sui social si sospetta fosse tutto registrato…

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Ezio Greggio ha ricordato tanti momenti della televisione italiana e i suoi esordi a Drive In, così come il fortunato sodalizio con Antonio Ricci che lo avrebbe portato poi a condurre Striscia la Notizia.

Raccontando della sua presenza nel mitico film “Yuppies” insieme a Massimo Boldi, ha poi colto l’occasione per pubblicizzare il nuovo film di Vanzina. Ma al pubblico di Twitter non è sfuggito niente…

Greggio promuove il film ma i cinema sono chiusi

Un’intervista piena di bei ricordi e simpatia quella fatta a Ezio Greggio da Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In. Lo showman ha raccontato dei suoi esordi in televisione negli anni 80, quando lavorava insieme ad Antonio Ricci a “Drive In”, storica trasmissione comica.

Proprio grazie a “Drive In”, è iniziato il fortunato sodalizio di Greggio con Antonio Ricci, che lo avrebbe portato poi a condurre Striscia la Notizia. Durante l’intervista, ha poi ricordato della sua partecipazione allo storico film diretto da Carlo Vanzina, “Yuppies”(1986) e dell’amicizia con Jerry Calà e Massimo Boldi.

Tuttavia, Greggio ha poi colto l’occasione per pubblicizzare “Lockdown all’italiana”, il discusso film di Enrico Vanzina, uscito nelle sale. L’unico problema è che al pubblico non è sfuggito che l’ultimo decreto DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, firmato giusto questa domenica, prevede la chiusura dei cinema.

Greggio pubblicizza il film ma hanno appena chiuso i cinema. #domenicain — davide. (@salutamincasa) October 25, 2020

Questa puntata mi puzza di registrato. #domenicain — Simona Giacobbi (@simonagiacobbi) October 25, 2020

Considerando che l’ipotesi che Ezio Greggio non fosse a conoscenza del DPCM è improbabile, su twitter il pubblico si è scatenato con tweet scarcastici, sostenendo che la puntata di oggi di Domenica In non fosse affatto in diretta, ma registrata prima del nuovo decreto anti-covid.