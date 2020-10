Diletta Leotta, Scardina sul suo ex amore: “Ci credo ancora”

Daniele Scardina è ancora protagonista con Ballando con le Stelle: così il King è tornato anche dell’amore. Pensiero all’ex Diletta Leotta?

Un lockdown vissuto insieme, poi l’addio improvviso durante l’estate. Daniele Scardina continua ad essere protagonista con Ballando con le Stelle dove è tornato a parlare anche dell’amore con un riferimento speciale all’ex Diletta Leotta: “Io credo ancora nell’amore, è una cosa bellissima: ci credo ancora nel mio amore. Io sono riservato, ma è bello quando fai vedere l’amore”. Poi ha aggiunto: “Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo”.

Diletta Leotta, il ricordo di Scardina del nonno

Successivamente è soffermato anche sulla scomparsa del nonno avvenuta poco tempo fa: “Lui era tutto per me: famiglia, vita. Cantavamo insieme, ci prendevano in giro. Si è preso cura di me: ho cercato di fare lo stesso quando ha avuto un’ischemia cerebrale. Era a letto e non si muoveva, non dava quasi più segni di vita. Ero là al suo fianco a cercare di mantenerlo vivo in qualche modo, fino a che il Signore non lo chiamava. È stato il momento più duro della mia vita”. Un ricordo davvero speciale con una riflessione sul concetto di amore.