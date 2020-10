Coronavirus, morto l’attore Johnny Leeze, star delle soap inglesi

L’attore Johnny Leeze, star di Emmerdale e Coronation Street, è morto a 78 anni il giorno dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Si è spento all’età di 78 anni Johnny Leeze, star di Emmerdale e Coronation Street. La morte del noto attore è stata confermata dalla figlia Holly, la quale ha spiegato al Daily Star che la causa del decesso è stata una malattia contratta solo due settimane fa, e rivelato che era risultato positivo al Coronavirus il giorno prima della sua scomparsa.

Leggi anche –> Lutto nel cinema: morta Marge Champion, ballerina che ispirò Biancaneve

Leggi anche –> Robert Redford | morto di cancro suo figlio James | FOTO

Se vuoi scoprire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultimo saluto a Johnny Leeze

Johnny Leeze era conosciuto soprattutto per aver interpretato Ned Glover in Emmerdale dal 1994 al 1999. Prima di quel ruolo, la star televisiva era nota ai fan delle soap per aver prestato il volto (e la voce) a Harry Clayton in Coronation Street per alcuni mesi nel 1985.

Holly ha reso omaggio a suo padre che ha descritto come un “uomo forte” e una “persona per bene”. “Era un mio amico – ha detto -, era un uomo così forte, forte. Era una persona così brava, un tipo davvero divertente. Era amato da tutti. Anche dalla sua ex moglie, che è con me oggi, mia madre”. “Non so cos’altro dire – ha aggiunto la figlia dell’attore -. Sono insensibile, al momento non riesco a capirlo. Voglio dire molto di più su di lui ma non so proprio cosa dire”.

Johnny Leeze, nato John Glen a York, in Inghilterra, aveva fatto il suo debutto sullo schermo nel 1982 con una piccola parte nella sitcom Open All Hours. Prima di interpretare Harry in Coronation Street, è apparso nella soap in un episodio nei panni di Mr. Slater nel 1982 ed è tornato come Laurie Johnstone nel 2005. Un volto amatissimo dai telespettatori d’Oltremanica (e non solo), ai quali mancherà molto.

Leggi anche –> Mara Venier | la morte improvvisa ed il dolore | ‘Ora come farò?’ FOTO

Leggi anche –> Cinema in lutto: morta Doreen Montalvo, star di Mrs. Doubtfire

EDS