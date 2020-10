Chi è Ezio Greggio: età, vita privata e carriera dell’attore

Ezio Greggio è uno dei maggiori conduttori televisivi italiani nonché famoso attore, comico e regista. Scopriamo meglio chi è.

Greggio nasce a Cossato (Piemonte) nel 1954 e da subito punta ad entrare nel mondo della televisione. Non segue i consigli dei genitori che avrebbero voluto che lavorasse in banca e cerca di farsi strada nel mondo dello spettacolo al Derby a Milano. La vera svolto arriverà dal suo incontro con Antonio Ricci alla Fininvest, ma guardiamo più nel dettaglio la sua vita.

Il suo esordio televisivo è su Telebiella e successivamente muove anche i primi passi come cabarettista in RAI partecipando a La sberla e Tutto compreso. In quegli anni non ha particolare successo e non riesce a spiccare sulle altre personalità. Gianfranco D’Angelo riuscirà poi a convincere Greggio ad abbandonare la RAI per passare alla Fininvest. Grazie alla sua partecipazione a Drive in, la popolarità non tarda ad arrivare ed è proprio in quel periodo che viene ideato lo sketch in cui mette all’asta il quadro kitsch del pittore Scrofalo (personaggio di fantasia).

Ezio Greggio: una carriera brillante e amori turbolenti

La carriera di Ezio Greggio sembra non aver mai subito delle battute d’arresto. Debutta al cinema come attore nel 1980 nel film Sbamm!. Da quel momento partecipò a diversi altri film, soprattutto comico-parodistici come Yuppies – i giovani di successo, Vacanze di Natale ’90 e Infelici e contenti. Anche in TV i successi continuano e Greggio diventa il conduttore di diverse trasmissioni. Tutti gli italiani associano il suo volto a Paperissima e Veline. Il momento più buio della sua carriera arriva nel 2013 quando è indagato dalla Repubblica della Procura di Monza perché avrebbe percepito uno stipendio da Mediaset con un regime fiscale agevolato. A farsi carico dei 20milioni di euro di arretrati dovuti all’Agenzia delle Entrate sarà poi la società irlandese che gestiva i suoi diritti d’immagine all’epoca.

Anche la sua vita privata ha subito qualche turbolenza. E’ stato sposato per oltre vent’anni con la spagnola Isabel Bengochea e con lei ha avuto i figli Giacomo e Gabriele. Nel 2009 c’è stata poi la relazione con Simona Gobbi, più giovane di 30 anni. L’età delle sue fidanzate si abbassa sempre di più e nel 2018 arriva Romina Pierdomenico (classe 1993). I 39 anni di differenza non sembrano essere un problema, la coppia appare felice e anche dalla famiglia di lei non sembrano esserci voci contrarie.

