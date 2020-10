Bollettino Coronavirus ultime 24 ore: oltre 21mila contagi

Nelle ultime 24 ore 128 persone sono morte di Coronavirus. Lombardia (5.762 contagi), Campania (2.690) e Veneto (2.287) le regioni più colpite.

Superati i 20mila contagi in 24 ore (+21.273), e continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva (+80): è quanto emerge dall’ultimo bollettino sul Coronavirus della Protezione civile.

Tutti i numeri dell’emergenza Coronavirus

Domenica di fuoco sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Oggi, 25 ottobre, per la prima volta nel Paese, le nuove infezioni registrate hanno superato quota 20mila: sono 21.273 per la precisione, ancora in aumento rispetto ai 19.644 di ieri e ai 19.143 di due giorni fa. Secondo il consueto monitoraggio a cura della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero totale di casi positivi in Italia, da quando è scoppiata la pandemia, è pari a 525.782. I dati di oggi arrivano a fronte di 161.880 tamponi analizzati, per un totale di 14.654.002 test eseguiti dallo scorso febbraio a oggi. L’incremento di tamponi ieri era stato più alto: ben 177.669 in 24 ore.

Nell’ultima giornata, come accennato, sono morte 128 persone, dato più basso rispetto a quello di ieri (151 vittime). Il bilancio complessivo dei decessi è stato dunque aggiornato a 37.338. Sono 266.203 invece i cittadini che risultano guariti dal Covid-19. 222.241 al momento le persone positive in Italia: la maggior parte, ovvero 209.027, si trova in isolamento domiciliare. Sono 12.006 (ieri erano 11.287) i ricoverati con sintomi, mentre le terapie intensive occupate ammontano a 1.208 (ieri 1.128). Le regioni più colpite dal contagio, ad oggi, sono la Lombardia (5.762), la Campania (2.690) e il Piemonte (2.287).

Di seguito i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: 47.983 in Lombardia, 22.815 nel Lazio, 14.828 in Emilia Romagna, 28.720 in Campania, 17.320 in Toscana, 19.877 in Piemonte, 16.972 in Veneto, 10.555 in Sicilia, 7.872 in Puglia, 4.754 in Sardegna, 6.036 in Liguria, 4.085 in Abruzzo, 3.027 in Friuli Venezia Giulia, 3.726 nelle Marche, 4.395 in Umbria, 2.013 in Calabria, 3.187 a Bolzano, 1.013 in Basilicata, 1.332 a Trento, 550 in Molise, 1.181 in Valle d’Aosta.

EDS