Gilles Rocca sbotta furioso contro Mariotto, interviene Milly Carlucci

Nella diretta del 24 ottobre di Ballando con le Stelle gli animi si infiammano dopo la discussione tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca.

A Ballando con le Stelle il pubblico e il resto dei giudici hanno assistito a bocca aperta al battibecco tra il giudice Mariotto e Rocca. Tutto sembrava svolgersi come di consueto e la coppia era intenta ad ascoltare il giudizio sulla performance. La calma era solo apparente perché presto la situazione avrebbe preso una piega del tutto inaspettata.

Il giudice 54enne avrebbe criticato con parole pungenti l’esibizione di tango fatta da Gilles e dalla maestra Lucrezia Lando. Le critiche in sé non sarebbero state troppo gravi, se non fosse che Mariotto avesse guardato ripetutamente il telefono mentre esprimeva i suoi giudizi. A quel punto Rocca sbotta: “Guardami, non guardare il telefono. Dici che ti distrai e mezz’ora della trasmissione guardi il telefono. Già stai sbagliando, non ci stai dedicando il tempo che meritiamo”. Nonostante lo sfogo del concorrente il giudice sarebbe rimasto della sua idea e avrebbe continuato a commentare con toni altrettanto accesi: “Ma basta, non c’era storia, non era tango quello”.

A Ballando con le Stelle la situazione sembra degenerare

Il giudice Mariotto avrebbe continuato a rincarare la dose di commenti verso l’esibizione di Gilles e della Lando. Preso dalla rabbia, Rocca si sarebbe avvicinato al giudice mentre tutti assistevano alla scena sbigottiti. E’ stata costretta a intervenire anche Milly Carlucci che da ottima padrona di casa riesce a far indietreggiare l’uomo dal banco dei giudici. Dopo aver ristabilito la calma nello studio, le votazioni proseguono e la coppia riceve un bassissimo due. Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono stati invece molto apprezzati da tutti gli altri giudici che fanno al duo molti complimenti.

La lite con Mariotto ha però fatto riaccendere i gossip verso la presunta relazione tra Rocca e la Lando. Tutti hanno potuto vedere come la donna abbia cercato di calmare l’uomo mettendogli una mano sul petto. I rumors continuano, ma il duo di ballo tace su queste indiscrezioni. La situazione è anche molto difficile dato che Gilles è fidanzato da più di dieci anni con l’attrice Miriam Galanti.

