Aurora Ramazzotti, sfogo amaro sui social: “Momento molto difficile…”

La figlia di Michele Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso una sua profonda riflessione sui suoi profili social. Leggiamo lo sfogo di Aurora Ramazzotti.

Non è la prima volta che la bellissima Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michele Hunziker e Eros Ramazzotti, stupisce fan e pubblico con la sua maturità e intelligenza.

Leggi anche–> GF Vip, Aurora Ramazzotti non perdona l’ex amico Tommaso Zorzi

Questa volta non è da meno: la ragazza ha infatti postato un video in cui suona e canta con la chitarra, passione trasmessa dai genitori e in particolare dal padre Eros. Nel post, Aurora ha espresso un pensiero che non ha lasciato indifferenti i fan…

“E’ un anno difficile” ha scritto la Ramazzotti

“È un anno difficile. Soprattutto per la nostra generazione che fatica a vedere un futuro. Dobbiamo un attimo riprendere possesso della nostra umanità, dobbiamo ritrovare un po’ di leggerezza” queste le belle parole che hanno fatto da discalia al video postato da Aurora sul suo profilo instagram, che oggi vanta due milioni di followers.

Leggi anche–> Aurora Ramazzotti | bellissima su Instagram | mai vista così | FOTO

In questo periodo indubbiamente difficile per il nostro paese e per i giovani, a causa dell’epidemia di Coronavirus, Aurora esorta le nuove generazioni a non perdersi d’animo, ad abbandonare un po’ di tutta la pesantezza accumulata in questi mesi e di riappropiarsi del proprio futuro, con positività.

La ragazza aveva già piacevolmente stupito pubblico e fan quando aveva pubblicato un suo ritratto in cui si mostrava struccata e con le normali imperfezioni della pelle, che tutti hanno sul suo bellissimo viso, esortando le ragazze e i ragazzi che la seguono a non vergognarsi e amarsi così come si è. Un messaggio molto importante, soprattutti per tutti i giovani e giovanissimi che la seguono.

Leggi anche–> Aurora Ramazzotti si dà alle pulizie: “Mi sanguinano gli occhi” – VIDEO

Un’altra costante del profilo social di Aurora Ramazzotti sono sicuramente i suoi gatti, adorati anche dalla mamma Michele Hunziker, in particolare l’ultimo arrivato Odino, con cui la ragazza ha numerosi scatti e stories.