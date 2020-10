L’Allieva 3, Alessandra Mastronardi confessa: “Dubbi atroci sulla mia vita”

Alessandra Mastronardi, protagonista de “L’Allieva 3” insieme a Lino Guanciale, si è raccontata al settimanale Vero Tv, in particolare il periodo prima del provino per la fiction…

L’attrice Alessandra Mastronardi, Alice nella fortunata fiction targata Rai 1 “L’Allieva”, si è raccontata al settimanale Vero TV , in un’intervista uscita in occasione della quarta puntata della serie, in onda questa sera sul primo canale.

Il racconto del provino per “L’Allieva”

“Quando feci il primo provino mi trovavo in un periodo molto particolare, avevo tanti dubbi sulla mia vita. Non ero molto convinta di essere andata bene al primo casting, ma fui richiamata per il secondo. Recitare in quell’occasione accanto a Lino Guanciale fu davvero divertente e così nel momento in cui mi scelsero, dissi subito di si” con queste parole Alessandra Mastronardi ha ricordato il periodo della sua vita in cui ha fatto il primo provino per la fiction, in cui avrebbe interpretato l’allieva di medicina legale Alice.

La Mastronardi ha poi raccontato le sue impressioni sul personaggio di Alice, la prima volta che ha letto la sceneggiatura de “L’Allieva 1”, dichiarando che si era resa conto che un personaggio come quello non era mai stato portato in televisione.

In questa terza stagione in corso, Alice è medico legale e assistente personale della direttrice dell’Istituo di Medicina Legale, Andrea. La sua vita frenetica e piena di impegni la porta a mancare a diversi appuntamenti con Claudio (intepretato da Lino Guanciale). Il rapporto tra i due si incrina e inizia a sgretolarsi.

Proprio come Alice, anche per Alessandra è difficile e pieno di compromessi l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, soprattutto quando il proprio mestiere costringe a stare spesso lontano da casa, magari per lungo tempo durante le riprese di un film o di una serie tv. “Faccio un mestiere complicato. E’ difficile far capire a un eventuale partner che il tuo lavoro ti porterà lontano magari per due mesi. E’ un lavoro che può mettere a dura prova una coppia, un continuo compromesso ma io non ho mai avuto particolari problemi” ha detto.

Questa sera in onda su Rai1 alle 21,20 la quarta puntata dell’Allieva!