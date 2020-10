Vite al limite, Maja pesava 310 kg: come è diventata oggi

Maja Radanovic si è mostrata subito come una delle pazienti più difficili di “Vite al limite”, il programma targato Real Time. Come sarà adesso?

“Vite al limite” è il seguitissimo programma Real Time che accompagna i protagonisti verso una nuova vita, grazie agli interventi del dottor Nowzaradan, che permetteranno loro di perdere tutto il peso che serve. Maja Radanovic è stata fin da subito una delle pazienti più difficile e restia al cambiamento.

Maja aveva abbandonato il programma dopo 8 mesi

La 33enne di Portland, nell’Oregon, all’inizio del suo percorso pesava ben 310 chili. Partecipando a “Vite al limite”, aveva quindi accettato di entrare nelle clinica del dottor Nowzaradan a Huston, in Texas, per riprendersi in mano la vita e dimagrire una volta per tutte, dopo un passato difficile e diversi traumi familiari che l’avevano spinta a rifugiarsi nel cibo.

Grazie al programma televisivo era riuscita inzialmente a perdere circa 50 chili in circa 8 mesi, un tempo abbastanza lungo rispetto alle consuete tempistiche dei pazienti della clinica. Tuttavia Maja è purtroppo nata in una famiglia difficile che ha collaborato poco e non l’ha supportata nel modo giusto nel suo percorso verso una nuova vita. I suoi genitori, serbi immigrati negli Stati Uniti, l’hanno infatti completamente abbandonata dopo essersi separati quando lei era molto piccola.

Anche a causa di questo problema, Maja è stata una delle pazienti più difficili e restie al cambiamento mai viste a “Vite al limite” al cambiamento, abbandonando il programma dopo 8 mesi e sembrava non essere davvero disposta a modificare le sue abitudini alimentari e di vita quotidiana.

Ma nonostante tutto, oggi Maja è dimagrita visibilmente e i fan hanno potuto ammirare la sua nuova forma grazie al profilo della ragazza su instagram, in cui è evidente il suo cambiamento.