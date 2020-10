Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata del 24 Ottobre 2020

Siamo tutti pronti alla puntata di oggi di Verissimo. Quali ospiti entreranno nel salotto della bella Silvia Toffanin?

La settimana è volata via veloce, e siamo giunti di nuovo all’appuntamento del sabato con Silvia Toffanin. Il suo talk show Verissimo andrà in onda oggi, sabato 24 Ottobre, su Canale 5, alle ore 16:00. Abituati alle esclusive interviste della Toffanin, siamo tutti in attesa di sapere quali saranno gli ospiti di oggi. Scopriamo allora insieme le più succose anticipazioni della giornata.

La conduttrice è pronta ad accogliere in studio numerosi ed interessanti ospiti, che renderanno la puntata di oggi assolutamente imperdibile. In primis entrerà nel salotto l’atleta Tania Cagnotto, seguita da Andrea Damante. Non è però finita qui, perché saranno intervistati dalla Toffanin anche Raul Bova e Rocío Muñoz Morales, Maria Grazia Cucinotta, Iva Zanicchi e Matilde Brandi.

Tania Cagnotto, attualmente la migliore tuffatrice italiana, diletterà il pubblico guidata dalle domande della Toffanin. La strabiliante atleta presto diventerà nuovamente mamma, e siamo tutti curiosi di scoprire tutto ciò che ha da raccontare.

Dopo di lei entrerà nel salotto Andrea Damante. Negli ultimi giorni si è sentito spesso parlare di lui, soprattutto per la fine della sua storia con la bella Giulia De Lellis. La coppia era seguitissima sui social, e la loro separazione ha lasciato completamente di sasso tutti i fan.

Anche Raul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales intratterranno il pubblico, insieme per la prima volta. I due sono pronti a raccontare a tutti i loro progetti futuri e a far sognare i telespettatori con la loro storia d’amore e gli ultimi gossip.

Verissimo: gli ospiti della puntata di oggi

Verissimo è il campione d’ascolti per Canale 5. L’appuntamento di oggi, sabato 24 Ottobre, si preannuncia interessante, praticamente imperdibile. Nel salotto di Silvia Toffanin entreranno Tania Cagnotto, Andrea Damante, Raul Bova e Rocío Muñoz Morales, ma le sorprese non sono ancora terminate. Proprio così, il talk show ha ancora delle carte da scoprire di fronte ai telespettatori. Saranno infatti presenti in studio anche Maria Grazia Cucinotta ed Iva Zanicchi. Uno spazio sarà riservato anche per l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi. Che cosa avranno da raccontare tutti questi ospiti? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo.