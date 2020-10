Torna l’ora solare, stanotte le lancette indietro di un’ora

Come ogni anno, torna questa notte l’ora solare: lancette indietro e si dorme un’ora in più.

La notte tra oggi 24 ottobre e domani 25 ottobre, torna l’ora solare. Le lancette andranno messe indietro di un’ora fino all’ultimo weekend di Marzo. Ecco il motivo e i vantaggi di questa convenzione che rischia di finire presto.

Leggi anche–> Ora solare 2020 | domenica un’ora indietro | può essere l’ultima volta

Più luce e meno consumi energetici per l’ora solare

L’entrata dell’ora solare permette di sfruttare al massimo la luce solare nonché di ridurre i consumi energetici, questione molto importante in questo periodo storico di grave pericolo per la salute del nostro pianeta.

Leggi anche–> Ora legale, abolizione dell’ora solare e del cambio: come funziona

Mettere le lancette dell’orologio un’ora indietro non significa solo dormire un po’ di più, ma avere più luce solare da sfruttare nel momento dell’anno in cui le giornate si accorciano prima dell’arrivo dell’inverno. L’altro enorme vantaggio, oggi utile più che mai, è quello di ridurre i consumi di energia: nei mesi precedenti, in cui vigeva l’ora legale, l’Itala ha risparmiato 400 milioni di kilowatt di energia elettrica, cosa che ha portato ad un beneficio economico di oltre 60 milioni di eruo. A livello di impatto ambientale, l’ora legale ha permesso di avere 205mila tonnellate in meno di CO2 disperso.

leggi anche–> Abolizione Ora Legale, l’Italia ha deciso per il no

Questa convenzione rischia tuttavia di finire presto e questo cambio di ora nel 2020 potrebbe essere l’ultimo. L’Unione Europea sta infatti spingendo da tempo affinché la convenzione sia abolita e sia mantenuta sempre l’ora legale, per tutti i paesi dell’UE. Questo perché durante l’ora legale i consumi di energia elettrica sono naturalmente inferiori, essendoci più luce naturale da sfruttare. La richiesta, avanzata nel 2019, era stata fatta slittare al 2020. Tuttavia con l’emergenza Coronavirus che ha presto il sopravvento su qualsiasi altra questione, non si è più parlato della cosa.