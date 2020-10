Avvio della stagione invernale in alta montagna, piste di sci piene nonostante il Coronavirus: boom in Valle d’Aosta.

Lunghe code questa mattina in occasione della prima giornata di sci in Valle d’Aosta: a quanto pare, gli amanti della neve non sono sembrati troppo preoccupati dalla diffusione del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Tutti con la mascherina addosso, hanno comunque preso d’assalto le piste da sci.

A Breuil-Cervinia, stando alle prime stime, ci sarebbero oltre 2mila persone che si sono prenotate nella giornata di oggi. La Cervino Spa spiega che la coda di persone è andata avanti dalle prime luci dell’alba fino a circa le dieci del mattino. La situazione ha creato anche qualche ingorgo.

Boom di presenze in Valle d'Aosta: nonostante il Coronavirus, code alle piste di sci

A quanto pare, a peggiorare la situazione in corso c’è stato anche un funzionamento a singhiozzo della telecabina a 6 posti adibita al trasporto degli sciatori tra Breuil-Cervinia e Plan Maison. Invece, per quanto riguarda piste e seggiovie non si sono verificati particolari disagi e tutto ha avuto il suo corso nella maniera più adeguata. Restano comunque una certa preoccupazione e anche qualche polemica sulla necessità di un weekend in alta montagna con questo tasso elevato di contagi.

Sulla coda vigilava personale della Cervino spa che forniva anche mascherine chirurgiche a chi ne fosse sprovvisto, ma resta il fatto che alle casse si sono formati degli assembramenti. Molto probabile che chi si sia mosso per trascorrere il weekend sulle piste da sci avesse prenotato anzitempo, per cui non ha voluto perdere eventuali caparre versate. Nel pomeriggio, la situazione sembrerebbe comunque più tranquilla.