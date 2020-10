Paolo Conticini, la richiesta della moglie per Ballando con le Stelle

Paolo Conticini è tra gli attuali partecipanti di Ballando con le Stelle e ha rivelato cosa gli ha chiesto sua moglie prima di entrare nel programma.

L’attore Paolo Conticini è tra i partecipanti di quest’edizione di “Ballando con le Stelle” ed è impegnato da 25 anni con Giada Parra, che con il mondo dello spettacolo non ha niente a che fare, essendo una libera professionista di più di 40 anni. I due sono convolati a nozze nel 2013, ma da sempre sono inseparabili.

Il rapporto tra Paolo Conticini e la moglie Giada Parra è molto solido e neanche la partecipazione a “Ballando con le Stelle” sta minando la loro relazione. Anzi, l’attore ha rivelato che è stata proprio sua moglie la sua prima sostenitrice per la partecipazione al varietà di Raiuno. La sua dolce metà sembra essere talmente contenta di questo suo nuovo progetto da avergli avanzato anche una richiesta particolare: “Quando ho accettato di fare Ballando, Giada ha manifestato grande gioia, perché è un programma che le piace parecchio. Mi ha chiesto, una volta che avrò fatto progressi, di insegnarle il tango“. Quando finirà l’esperienza al programma, dunque, l’attore continuerà a ballare ma con sua moglie.

Paolo Conticini e il rapporto con la moglie Giada

Paolo Conticini, nonostante stia con la moglie Giada da ben venticinque anni, è ancora innamorato come se fosse il primo giorno. Il settimanale Vero gli ha chiesto il segreto della loro unione e l’attore ha detto che si riduce tutto a: “Fortuna, sintonia e la costante complicità e, nel nostro caso, anche uno sviluppatissimo senso dell’umorismo. Ridiamo molto assieme!“.

Giada Parra non è neanche gelosa del marito e delle partner bellissime che incontra sul set. Lo ha sempre sostenuto nel suo percorso artistico, anche per “Ballando con le Stelle” dove balla in coppia con Veera Kinnunen. L’anno scorso la ballerina è stata al centro del gossip per la liaison nata con l’ex concorrente Dani Osvaldo ma, con Paolo Conticini, il rapporto è puramente platonico. “Ho accettato con entusiasmo perché Ballando con le Stelle è uno dei programmi del piccolo schermo che apprezzo maggiormente. E poi mi affascinava l’idea di cimentarmi con qualcosa con cui davvero non c’entro nulla: il ballo“, ha rivelato l’attore.