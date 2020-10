Matilde Brandi, piange in diretta a Verissimo con Silvia Toffanin

Matilde Brandi si è lasciata andare al pianto in diretta a Verissimo, insieme alla sua conduttrice Silvia Toffanin.

Matilde Brandi è stata ospite al programma di Canale 5 “Verissimo” e non è riuscita a trattenere la sua commozione. Insieme a lei, anche la conduttrice della trasmissione Silvia Toffanin si è lasciata andare alle lacrime, ma vediamo perché.

Alla showgirl Matilde Brandi, fresca dall’eliminazione al “Grande Fratello Vip” è stato mostrato un filmato che ha riassunto la sua carriera e il suo rapporto con i genitori, scomparsi da poco. Dopo la morte della madre, in poco tempo è scomparso anche il padre della showgirl che ha rivelato a “Verissimo” di un sogno fatto nella Casa la notte prima della sua eliminazione. “Questo servizio ha riassunto quello che sono. La sera prima dell’eliminazione, nella casa del Grande Fratello Vip, ho sognato mia madre. Lei era già anziana però stava bene. Io le andavo incontro, l’ho abbracciata e lei è morta tra le mie braccia. Nella realtà è morta con mio fratello Massimo e mi sono chiesta cosa volesse dirmi. Forse voleva dirmi di tornare a casa dalle bambine”, ha raccontato Matilde tra le lacrime.

Matilde Brandi, lacrime in studio per i suoi genitori

La Brandi si è lasciata andare anche al ricordo del padre, Pietro: “Non sono riuscita a fare il funerale a mio padre. Mi ha sempre detto di camminare a testa alta e di non avere paura di niente, ma sono contenta perché, pur non avendogli potuto fare il funerale (a causa delle disposizioni anti Covid), tutti noi figli abbiamo letto una frase e abbiamo dormito con lui anche se era nella bara”. Nello studio è calata la commozione sia per la showgirl, che per la conduttrice del programma, Silvia Toffanin.

In seguito la bionda showgirl ha parlato del rapporto con il compagno Marco, padre delle sue bambine Sofia e Aurora. “Non ho una famiglia perfetta perché la famiglia perfetta non esiste, ma lotto ogni giorno affinché si resti uniti, perché è giusto che i figli crescano con il padre e la madre. Marco ha un carattere introverso, ma ha il suo modo di amarmi. Il suo amore non è uno spettacolo, ma c’è sempre in ogni momento. Quando mi serve c’è”, ha concluso Matilde Brandi.