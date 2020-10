Maria De Filippi, stop ai baci a Uomini e Donne: fermati i tronisti

Maria De Filippi ha scelto di modificare ancora una volta il corso di Uomini e Donne, vietando i baci tra tronisti e corteggiatrici.

Visto l’aggravarsi della seconda ondata del Coronavirus, Maria De Filippi si è vista costretta a modificare ancora una volta il suo programma “Uomini e Donne“, fermando delle interazioni che potrebbero causare un rischio per la salute di tronsiti e corteggiatori.

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è partita senza troppi cambiamenti, eccetto per i partecipanti che devono indossare la mascherina per ballare o per parlare da vicino. Ciò nonostante le dinamiche del Trono Classico e del Trono Over, da questa stagione uniti, sono rimaste invariate. I tronisti hanno fatto le loro esterne con corteggiatori e corteggiatrici, non sono mancati gli abbracci e neanche i baci, per non parlare degli Over che hanno ripreso a fare i loro balli a terra, sempre indossando la mascherina. Nella registrazione di ieri, però, la conduttrice Maria De Filippi ha comunicato la sua decisione: saranno vietati i baci per i tronisti. Ma perché ha preso questa decisione?

Maria De Filippi vuole dare il buon esempio

Maria De Filippi ha scelto che il suo programma dovrà dare il buon esempio e, pertanto, saranno vietati i baci per i tronisti, perché anche in televisione è importante mantenere le distanze di sicurezza. Non ci saranno più baci, ma gli abbracci saranno ancora concessi, a patto che vengano indossate le mascherine. I tronisti finora durante le esterne hanno potuto ridurre le distanze quanto volevano, assumendosi le proprie responsabilità. In alcuni casi infatti, oltre agli abbracci, sono scattati anche dei baci come per Davide, Gianluca e Sophie, che hanno dato il loro primo bacio a “Uomini e Donne“.

La decisione della conduttrice è molto saggia, nell’evitare di promuovere comportamenti che nella vita reale non sono ammessi ora come ore. Le misure del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina sono importanti ora più che mai per evitare di dover ricorrere ad un secondo lockdown ed è giusto che “Uomini e Donne“, guardato soprattutto dai giovani, dia il buon esempio.