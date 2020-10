Lazio Bologna Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Lazio e Bologna è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna il campionato anche oggi e nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, stasera alle 20.45 scendono in campo le formazioni di Lazio e Bologna, due squadre che finora in campionato hanno abbastanza deluso le aspettative, occupando posizioni di retroguardia rispettivamente a 4 e 3 punti.

Il match che si gioca stasera è su DAZN e vede davanti due squadre con una grande tradizione in Serie A: due scudetti, sette Coppe Italia e cinque Supercoppa Italiana per i padroni di casa, sette gli scudetti con due Coppe Italia per il Bologna. Stasera la sfida sarà apertissima.

Precedenti di Lazio Bologna e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Stadio Olimpico di Roma è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Grande storia dunque dietro questo match: le due squadre si sono affrontate nella Serie A ben 152 volte. Il bilancio dice 53 vittorie per la Lazio, 56 per il Bologna e 43 pareggi. La serie utile della Lazio contro il Bologna è di 14 risultati, che comprendono 7 vittorie e altrettanti pareggi.

Lazio Bologna, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Mihajlovic stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.