Guillermo Mariotto gela lo studio, battuta choc sul Covid

Guillermo Mariotto gela lo studio di ‘Ballando con le stelle’ con una battuta choc sul covid diretta a Carolyn Smith.

Questa sera la puntata di ‘Ballando con le stelle‘ è cominciata all’insegna dell’allegria e delle battute. I giudici del programma e la conduttrice hanno voluto regalare al pubblico a casa e a tutti i presenti in studio un intermezzo comico, forse un modo per stemperare la tensione che si sta respirando in questo momento. Anche oggi, purtroppo, il bilancio dei contagiati e dei decessi condiviso dalla Protezione Civile è stato tutt’altro che incoraggiante.

Ad animare l’inizio della puntata di oggi ci ha pensato lo stilista sudamericano Guillermo Mariotto che ha subito punzecchiato la conduttrice Milly Carlucci sul vestito scelto per l’occasione: “Sei vestita da gatta fetish”. La battuta ha generato l’ilarità dei presenti, i quali hanno poi sottolineato come anche l’abbigliamento scelto dal giudice sarebbe discutibile.

A quel punto tutti sono su di giri e ridono. Guillermo Mariotto, punto nell’orgoglio per la critica alla scelta d’abbigliamento, risponde attaccando la giudice Carolyn Smith: “Scusa Milly: non capisco l’appunto sul mio look, se abbiamo la presidente della giuria vestita di Covid”. Sul momento la battuta ha lasciato interdetti i presenti, poi la stessa Carolyn con la sua consueta classe ha risposto in maniera elegante alla provocazione del collega di giuria: “Verde speranza, teroso!”.