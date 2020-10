Gilles Rocca e Lucrezia Lando stanno insieme? Interviene la fidanzata di lui

Secondo recenti indiscrezioni Gilles Rocca e Lucrezia Lando, partner a Ballando, avrebbero intrecciato una relazione vera e propria.

Non c’è un edizione di ‘Ballando con le Stelle’ in cui non nascono rumor su presunte relazioni nate tra i partner di ballo. La natura stessa del programma favorisce queste indiscrezioni (a volte rivelatesi vere e proprie storie d’amore), poiché l’uomo e la donna sono costretti a lavorare fianco a fianco per settimane. Il loro rapporto, infatti, non si conclude alla semplice puntata televisiva, ma continua durante tutta la settimana nelle prove dei balletti. Inoltre i balli di coppia sono spesso molto sensuali ed implicano il contatto tra i due corpi.

Leggi anche ->Guillermo Mariotto gela lo studio, battuta choc sul Covid

Naturale, dunque, che tra i due partner si stabilisca un feeling molto forte ed anzi è auspicabile che nasca per avere successo nel singolo ballo e nella competizione. La complicità, però, può essere travisata e anno dopo anno c’è una coppia il cui feeling sulla pista da ballo fa pensare che ci sia altro. Quest’anno i protagonisti delle voci più insistenti sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Leggi anche ->Ballando con le stelle, la storia d’amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno una relazione? Ecco cos’ha detto la fidanzata di lui

Tutti hanno notato il feeling speciale che li lega sulla pista da ballo, segno di grande applicazione e di un buon rapporto interpersonale tra i due. Di recente, però, Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale ‘Oggi‘ che i due sarebbero stati travolti da una grande passione fuori dalla pista da ballo. Una notizia che ha generato clamore, visto che Rocca è ufficialmente fidanzato con Miriam Galanti.

La Galanti di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Confidenze‘, in cui ha dichiarato di essere sicura del rapporto con il fidanzato e di non essere gelosa per la complicità che Gilles e Lucrezia hanno sviluppato durante il programma. I diretti interessati, interrogati sulle voci riguardanti la loro presunta relazione, hanno preferito non rispondere.