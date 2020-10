Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: il messaggio in codice fa infuriare i fan “Fuori”

Durante la diretta di ieri Elisabetta Gregoraci ha mandato un messaggio in codice all’amico speciale Petrelli che ha fatto infuriare i fan.

La protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip è Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore ha calamitato l’attenzione dei fan sin dalla prima settimana, quando ha intrecciato una relazione con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Poco dopo ha generato polemiche per le affermazioni sul suo matrimonio finito e sull’ex marito. La showgirl ha infatti dichiarato di essere stata trascurata da Briatore e si è anche lamentata dei sacrifici che ha dovuto fare per stargli accanto.

Leggi anche ->Mattino 5: gossip su Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini

Quelle affermazioni hanno portato lo stesso Briatore a rispondere pubblicamente alle sue parole. Chiusa la querelle a distanza Elisabetta si è gettata nella realtà della casa intrecciando ancor di più il rapporto con Petrelli, ma ha anche fatto sbizzarrire i fan del gossip quando ha detto che fuori dalla casa c’è qualcuno che l’aspetta. Proprio questo amante misterioso è stato oggetto di discussione ieri sera tra i due.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci Pratelli | ‘Hai un altro?’ | poi il colpo di scena | VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci, il messaggio in codice a Petrelli fa infuriare i fan

Conclusa la puntata serale in cui Petrelli è finito in nomination, l’ex velino ha chiesto un chiarimento definitivo ad Elisabetta. Ad Alfonso Signorini, infatti, la Gregoraci aveva confidato di pensare a qualcuno fuori dalla casa (il figlio?) senza specificare chi fosse. Pierpaolo, pensando che si tratti di un altro uomo, le ha detto: “Io ci sono rimasto male, io a te ci tengo tanto, a me del gioco non importa. Perché se c’è altro, il gioco non mi piace più”. Elisabetta non gli ha risposto a parole, ma gli ha preso la mano ed ha scritto qualcosa con le dita. Dopo questo gesto l’ex velino si è tranquillizzato.

Un po’ meno si sono tranquillizzati i fan del programma che non hanno apprezzato il gesto. Sui social, infatti, è scoppiata una bufera, con utenti che ne chiedono l’esclusione subito: “Lo sta solo usando perché è in nomination”, altri scrivono: “Ha stufato, fuori subito”. C’è chi poi se la prende con Petrelli: “Sei uno zerbino”.