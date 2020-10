Genoa Inter: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Secondo anticipo della Serie A TIM tra Genoa e Inter: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida di Marassi.

Si giocava alle 18 uno dei match clou della quinta giornata della Serie A TIM: si affrontavano in un match davvero interessante le compagini di Genoa e Inter. I padroni di casa stanno rientrando a pieno organico, dopo il cluster Coronavirus che li ha colpiti. Gli ospiti non vincono da tre partite, tanto per una squadra che punta allo scudetto.

I nerazzurri milanesi potevano anche approfittare nel nuovo passo falso dell’Atalanta, che dopo aver perso a Napoli, è caduta nel primo pomeriggio di oggi in casa contro la Sampdoria, che l’ha battuta per tre reti a uno, agganciandola alla terza posizione provvisoria nella classifica generale.

Genoa Inter, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Primo tempo non esaltante da parte di entrambe le squadre: un po’ meglio l’Inter in attacco, ma senza mai incidere. Lukaku reclama un rigore, Vidal si fa rimpallare un tiro e Lautaro si fa ammonire per un fallaccio in attacco. Insomma, non succede granché e anche nel secondo tempo il canovaccio della partita sembra essere lo stesso, senza grandi sprazzi. Tutte le palle partono da Christian Eriksen, che però poi non è mai realmente incisivo.

La svolta al minuto 58: Nicolò Barella sostituisce Christian Eriksen. Passano 5 minuti e il nuovo entrato la tocca morbida in area per Romelu Lukaku. Il controllo e il tiro sono perfetti e l’Inter passa in vantaggio. Dopo qualche minuto dopo, il belga raddoppia anche ma il fuorigioco è nettissimo. Passano dieci minuti e il raddoppio arriva davvero. A segnarlo è Danilo D’Ambrosio che raccoglie di testa un calcio d’angolo calciato da Andrea Ranocchia.

Formazioni e pagelle di Genoa – Inter

GENOA (3-5-2): Perin 6; Bani 6,5, Zapata 5,5, Goldaniga 5,5; Ghiglione 6, Rovella 6 (Melegoni s.v.), Badelj 5,5 (Zajc 6), Behrami 6 (Radovanovic 6), Czyborra 5,5 (Pellegrini 5,5); Pandev 6, Pjaca 5,5 (Shomurodov 6).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 7, Ranocchia 6,5, Bastoni 6; Darmian 6,5 (Kolarov s.v.), Vidal 6,5 (Nainggolan s.v.), Brozovic 5,5, Perisic 5,5 (Hakimi 6); Eriksen 6 (Barella 7); Lukaku 7, Lautaro 5,5 (Pinamonti 6).