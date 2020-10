Genoa Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Inter è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Occhi puntati sulla Serie A TIM con il secondo anticipo del sabato che vede di fronte due squadre alla ricerca di riscatto: i padroni di casa stanno rientrando a pieno organico, dopo il cluster Coronavirus che li ha colpiti, mentre gli ospiti devono riprendere a macinare risultati per non perdere troppo terreno dalle primissime posizioni.

Nel frattempo, possono anche approfittare nel nuovo passo falso dell’Atalanta, che dopo aver perso a Napoli, è caduta nel primo pomeriggio di oggi in casa contro la Sampdoria, che l’ha battuta per tre reti a uno, agganciandola alla terza posizione provvisoria nella classifica generale.

Precedenti di Genoa Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa del Genoa e gli ospiti nerazzurri dell’Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Serie A (251). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono finora 106 i precedenti tra queste due squadre in Serie A, con i nerazzurri che ne hanno vinti 55, contro i 22 successi dei rossoblu; 29 i pareggi tra le due formazioni. Negli ultimi anni, alla squadra milanese le trasferte a Genova contro i rossoblù hanno portato abbastanza fortuna e nell’ultimo precedente il risultato è stato nettamente a favore degli ospiti, usciti vincitori per tre reti a zero.

Genoa e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Maran e Conte hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Pandev, Pjaca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.