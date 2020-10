Francesco Oppini Viscido, Alba Parietti Furiosa con Antonella Elia

By

Alba Parietti sbotta sui social. Il motivo sono le parole che Antonella Elia ha rivolto a Francesco Oppini.

La bella Alba Parietti non è riuscita a rimanere in silenzio. Il motivo? Il duro attacco di Antonella Elia al concorrente del Grande Fratello Vip Francesco Oppini. Scopriamo insieme tutto quello che è successo e come ha reagito la donna di fronte ai suoi follower.

Leggi anche->Alba Parietti, il ricordo della mamma: “Ti ho amata disperatamente”

Sono volate parole pesanti dalla bocca di Antonella Elia, rivolta ad Oppini. “Francesco, si vede dall’esterno che sei un grande giocatore ma non sei molto furbo.” ha dichiarato la donna. “Giochi a carte scoperte perché sei un paraculo ma anche un po’ viscido” ha continuato l’Elia. Sono state proprio queste le frasi che hanno mandato Alba su tutte le furie.

Leggi anche->Alba Parietti, gli amori della sua vita: dolori e delusioni

La Parietti si è riversata sui social, più precisamente su Instagram, pubblicando un post in difesa di Oppini. La donna è furiosa nei confronti di Antonella e delle parole poco rispettose che ha rivolto a Francesco. “La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili.” ha scritto Alba, riferendosi alla parola ‘viscido’ che l’opinionista ha pronunciato. “Etimologicamente viscido significa schifoso. La ‘signora’ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice, ma io sì”.

Leggi anche->Alba Parietti denuncia in tv: “Mio figlio picchiato ferocemente”

Alba ha sfogato nel lungo post tutta la sua rabbia, indirizzandola contro l’opinionista Antonella Elia. “Se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti, spero Francesco Oppini torni alla sua vita vera, fatta di persone che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che è.” ha scritto la Parietti su Instagram. La donna ha trovato completamente di cattivo gusto le parole che Antonella ha rivolto ad Oppini, e si è mostrata sui social arrabbiata e senza timore di esprimere ciò che pensa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alba Parietti furiosa su Instagram: “Armare una persona ignorante può fare del male”

Alba Parietti è letteralmente andata su tutte le furie. Il motivo sono le parole che l’opinionista Antonella Elia ha rivolto a Francesco Oppini, arrivando addirittura a definirlo ‘viscido’. La Parietti ha dunque scritto un lungo post su Instagram, in difesa dell’uomo. “Forse armare una persona ignorante alle volte può fare del male a chi non lo merita affatto.” ha scritto amara la donna, riferendosi all’Elia.