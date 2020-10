Disinfettante per le mani prende fuoco: bimba di 6 anni ustionata

Izabella Reaume, di Toledo, in Ohio (Stati Uniti), ha riportato orribili ustioni al viso dopo che un disinfettante per le mani ha preso fuoco mentre stava giocando.

Una bambina di sei anni ha riportato terribili ustioni al viso dopo che il disinfettante per le mani con cui stava giocando ha preso fuoco. Izabella Reaume è stata portata d’urgenza in ospedale dove i medici hanno fatto di tutto per salvarla. Ora deve indossare una fascia a pressione sul viso per 23 ore al giorno, e ha cicatrici da un orecchio all’altro. Sua madre Larrissa Schaffenberg, 29 anni, ha deciso di raccontare la sua storia per mettere in guardia tutti gli altri genitori sulla pericolosità di un “banale” disinfettante per le mani.

Un “banale” disinfettante trasformato in un’arma letale

Izabella stava giocando fuori all’aperto con sua cugina e un’amica, vigiliate da una babysitter, mentre sua madre era al lavoro. Proprio mentre stava armeggiando con un disinfettante per le mani il contenitore ha preso fuoco. Meno di un’ora dopo essere uscita dalla sua casa di Toledo, in Ohio (Stati Uniti), Larissa ha ricevuto una telefonata: la babysitter in preda al panico le diceva di correre in ospedale.

Com’è successi? Semplice: una compagna di gioco di Izabella aveva portato con sé un accendino e a pensato bene di azionarlo, facendo così divampare il piccolo “rogo”. Il disinfettante, tenuto in casa per la protezione dal Covid-19, si è trasformato in un istante in una potenziale arma letale. Per fortuna – al netto delle lesioni fisiche e del dolore che la piccola deve sopportare – stavolta è andato tutto bene, ma per un pelo non è finita in tragedia.

EDS