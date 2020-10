De Lellis sullo sgofo di Damante: “Con la coscienza pulita si può fare tutto”

Giulia De Lellis ha commentato lo sfogo dell’ex Andrea Damante in televisione a Verissimo, dove ha parlato della loro rottura.

Silvia Toffanin ha invitato l’ex di Giulia De Lellis, Andrea Damante, nel suo studio a “Verissimo” a pochi giorni dalla notizia della frequentazione tra la famosa influencer e l’amico del dj, Carlo Beretta.

Finita la puntata di “Verissimo“, l’influencer romana ha preso la parola su Instagram per commentare l’ospitata dal suo ex durante la trasmissione conclusasi da poco. Andrea Damante è stato invitato dalla conduttrice del programma, Silvia Toffanin, a commentare il gossip riguardante la sua ex. Il dj è sembrato amareggiato per come sono finite le cose con la De Lellis e ha ammesso di aver saputo della sua frequentazione con un suo amico, Carlo Beretta, soltanto lunedì scorso tramite i social: “Avevo un presentimento, ma non volevo ammetterlo a me stesso“. La conduttrice gli ha chiesto se è vero che la simpatia tra Giulia e Carlo sia nata a luglio durante una vacanza tra amici a Forte dei Marmi e l’ex tronista ha commentato solo: “Non lo so. Io in quel periodo non stavo bene, mi svegliavo presto per prendere l’aereo e tornare a casa. Lei è cambiata e dopo un po’ mi ha chiesto di prenderci una pausa“.

La replica di Giulia De Lellis al suo ex

Secondo Andrea Damante, quindi, il flirt tra la 24enne e il suo amico potrebbe essere nato mesi fa oppure solo da qualche settimana, ma spera nella correttezza di entrambi e nel rispetto che lui ha sempre mostrato a Giulia dopo la loro rottura. Dopo poco che la trasmissione è finita, Giulia De Lellis ha caricato delle storie sul suo seguitissimo account Instagram per commentare l’intervista: “Ovviamente ho visto tutto appena sono tornata in camera. Voglio dire solo una cosa: mi piace parlare con il cuore e la sincerità“. Poi ha aggiunto: “Con la coscienza pulita si può fare sempre tutto“.

Sembrerebbe che, così, la giovane romana stia smentendo che tra lei e Carlo sia iniziata una frequentazione a Forte dei Marmi, dove era stata in vacanza proprio con Damante a luglio. Solo pochi giorni fa, Giulia De Lellis aveva precisato sul suo profilo social di non aver mai tradito nessuno e che ogni suo rapporto d’amore è sempre stato vissuto nel rispetto più assoluto.