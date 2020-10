Barbara D’Urso, amatissima e discussa figura chiave della televisione italiana del momento, è tornata a stupire i fan e non solo con una scatto sexy postato su instagram.

Non è la prima volta che Barbara D’Urso, uno dei volti televisivi del momento, provoca i fan e il pubblico con scatti sensuali e abiti succinti.

Questa volta lo fa una foto postata sul suo profilo instagram. E i fan sono divisi.

La sexy lavatrice di Barbara

Visualizza questo post su Instagram Scusate ma devo fare la lavatrice….😜#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 23 Ott 2020 alle ore 10:35 PDT

Nella foto che la D’Urso ha postato proprio oggi sul suo profilo instagram, la presentatrice è ritratta in abiti decisamente succinti, posa sensuale e tacchi a spillo mentre intenta a fare la lavatrice. Uno scatto chiaramente ironico che ha spaccato a metà la sezione commenti.

La foto è stata naturalmente notata da fan e non solo e il pubblico è diviso tra chi la elogia e chi la critica, un po’ una costante della carriera della D’Urso. Non mancano mai gli hater quando si tratta della conduttrice, che si scatenato con commenti e insulti, spesso parecchio velenosi e offensivi. Commenti che non si sono fatti attendere nemmeno questa volta: tante le critiche ai vestiti, al modo di porsi giudicato troppo provocante, all’atteggiamento della presentatrice. Chi le dà della ridicola, chi della vecchia ormai non più avvenente, insomma la cattiveria ha dilagato.

D’altra parte, Barbara D’Uso è sicuramente anche uno dei volti più noti e amati della tv di oggi. Infatti, tra un hater e l’altro, l’ironico e sexy scatto ha raccolto numerosi consensi, complimenti e supporto da parte dei fan e del pubblico in generale. Tantissimi complimenti, cuori e attacchi agli hater e a chi l’ha criticata.