Balotelli replica al rimprovero di Signorini: “Prima di giudicare informatevi”

Mario Balotelli ha scritto un lungo messaggio su Instagram per replicare a quanto successo durante la sua ospitata al GF Vip.

Mario Balotelli ieri sera è entrato nella casa del “Grande Fratello Vip 5” per fare una sorpresa al fratello Enock. Inoltre, ha avuto l’occasione di parlare anche con gli altri concorrenti nella Casa ma, forse, ha utilizzato un linguaggio fin troppo colorito per l’ambiente televisivo. E una battuta che ha fatto non è piaciuta affatto.

LEGGI ANCHE -> La battuta di Balotelli a Dayane fa infuriare il pubblico del GF, ecco cosa ha detto

LEGGI ANCHE -> Stefano Sala a ruota libera su Dayane Mello: “Non c’è mai stato amore”

Mario Balotelli ha fatto una battuta infelice nei confronti di Dayane Mello che, in precedenza, aveva rivelato la sua volontà di averlo nella Casa come concorrente. Sui social il mondo del web si è subito scatenato contro il calciatore e, persino il conduttore del “GF Vip” Alfonso Signorini, lo ha invitato a chiedere scusa. Il calciatore non aveva capito a cosa si riferisse il presentatore, ma gli è bastato andare su Instagram per capirlo subito. Nella notte ha pubblicato una serie di storie per porgere le sue scuse alla diretta interessata e non solo: “Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene. Quindi basta fare le femministe o i maschilisti. Chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi“.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, in studio irrompe Mario Balotelli: “Prima e ultima volta”

Mario Balotelli, l’offesa a Dayane Mello

Dayane nella Casa ha ribadito di non essersi sentita offesa, in quanto tra lei e Mario c’è molta confidenza ed è abituata a battute del genere. Nonostante non se la sia presa, era sembrato che si fosse irrigidita quando Balotelli le ha rivolto quelle parole ma, forse, era preoccupata solo per le conseguenze. Super Mario ha affermato che avendo due mamma, tre sorelle e una figlia non era nelle sue intenzioni denigrare il genere femminile, proprio perché le donne sono la sua vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Dopo essere stato nella Casa per fare una sorpresa a suo fratello Enock, Mario Balotelli è stato invitato da Alfonso Signorini a partecipare a tutta la durata della dodicesima puntata, andando prima in studio, poi nel Cucurio a twittare e poi in giardino per vedere il fratello. Poi, il calciatore ha avuto modo di parlare con Dayane, la Contessa e ha portato a Francesco un messaggio da parte della fidanzata Cristina.