Ballando con le stelle, Vittoria Schisano: le foto di quando era uomo

Vittoria Schisano, concorrente di “Ballando con le stelle” , ha sempre parlato apertamente della sua storia e del suo passato, di quando era uomo. Ma chi era prima?

A “Ballando con le stelle”, l’avvincente e molto seguita sfida tra ballerini dilettanti condotta da Milly Carlucci, in onda su Rai 1 il sabato sera alle 20,20 Vittoria Schisano è in coppia con Marco De Angelis e non ha mai nascosto il suo passato. Ecco chi era prima di diventare Vittoria.

Vittoria Schisano prima si chiamava Giuseppe

Vittoria è nata a Pomigliano D’Arco nel 1983 e si chiamava Giuseppe. Fino a quando, all’età di circa 30 anni ha deciso, con coraggio, di intraprendere il percorso che le avrebbe cambiato la vita. Vittoria è Vittoria Schisano ormai da dieci lunghi anni e così a molti fan è venuta quindi la curiosità di vedere com’era e chi era prima di diventare una donna.

L’ultima foto da Vittoria Schisano quando era un uomo, che molti fan e non solo hanno cercato e hanno voluto vedere, risale al lontano 2010, quando è stata ospite di “Festa Italiana”, programma condotto da Caterina Balivo in cui si vede Vittoria quando era ancora un bel ragazzo moro coi capelli corti e gli inconfondibili occhi azzurri, bellissimi proprio come adesso.

Vittoria è molto nota al grande pubblico non solo perché è una concorrente di “Ballando con le stelle” ma anche per il suo lavoro e il suo impegno ad “Un posto al Sole” e, appunto, per la sua storia particolare e difficile, che ha sempre avuto il coraggio di raccontare apertamente e di non nascondere al pubblico e ai suoi fan.