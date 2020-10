Atalanta Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Atalanta e Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida di Bergamo.

Si giocava alle 15 uno dei match clou della quinta giornata della Serie A TIM: si affrontavano in un match davvero interessante le compagini di Atalanta e Sampdoria. Gli orobici dovevano rifarsi dopo il match perso a Napoli, gli ospiti blucerchiati tra le mura amiche del Marassi hanno battuto nettamente la Lazio.

Dunque, i padroni di casa – reduci anche da una bella e convincente prestazione in Champions League – volevano subito riprendere la loro corsa verso l’ambizione dello scudetto, a cui sembrano credere in molti osservatori. Gli ospiti invece puntavano a bissare la bella prestazione con i biancocelesti.

Atalanta Sampdoria, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Insomma, orobici sicuramente favoriti alla vigilia, invece allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia succede quello che non ti aspetti: è la Sampdoria ad andare in vantaggio con il solito Fabio Quagliarella, che finalizza un contropiede e l’assist di Mikkel Damsgaard, al 13esimo del primo tempo. Verso la fine del primo tempo, è il VAR a decidere se assegnare un penalty agli ospiti: alla fine l’arbitro concede il rigore, ma Quagliarella stavolta la combina grossa, facendosi parare il tiro dal dischetto da Sportiello.

Il primo tempo finisce dunque col risultato di uno a zero per gli ospiti, che poi nella ripresa al minuto 59 trovano il raddoppio con Morten Thorsby che la piazza di testa sotto porta. Atalanta in bambola dunque, sebbene fino a quel momento abbia totalizzato 16 tiri totali e il 67% del possesso di palla. La Sampdoria, da parte sua, è risultata decisamente più speculare e incisiva. A 12 minuti dal termine, i bergamaschi riaprono la gara: ancora un rigore deciso dopo il consulto VAR e Duvan Zapata non sbaglia. Nei minuti di recupero, la Sampdoria fissa il gol del ko con Jankto che finalizza un contropiede.

Formazioni e pagelle di Atalanta – Sampdoria

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 7; Sutalo 5,5 (Toloi 6), Palomino 5, Djimsiti 5,5; Depaoli 4,5 (Hateboer 6), Pasalic 5,5, Mojica 5 (Gosens 6); De Roon 5 (Malinovskyi 5,5); Gomes 6, Ilicic 6, Lammers 5 (D.Zapata 7).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6,5, Yoshida 6,5, Tonelli 6,5, Augello 6,5; Jankto 7,5, Thorsby 6,5, Ekdal 6,5, Damsgaard 7 (Leris 6); Ramirez 6,5 (Verre 6), Quagliarella 6,5 (Keita 6).