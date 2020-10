Atalanta Sampdoria Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Atalanta e Sampdoria è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Occhi puntati sulla Serie A TIM con il primo anticipo del sabato che vede di fronte due squadre le quali nell’ultimo turno hanno avuto fortune alterne: infatti, se l’Atalanta ha nettamente perso a Napoli, gli ospiti blucerchiati tra le mura amiche del Marassi hanno battuto nettamente la Lazio.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo tampone | brutte notizie per la Juventus

Dunque, i padroni di casa – reduci anche da una bella e convincente prestazione in Champions League – vogliono subito riprendere la loro corsa. Sono in molti pronti a scommettere sulle loro possibilità di scudetto, soprattutto dopo che la squadra nerazzurra ha riabbracciato Ilicic, rientrato dopo un lungo stop legato a problemi mai chiariti.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Atalanta Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia tra i padroni di casa dell’Atatanta e i blucerchiati della Sampdoria sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport 2 e Sky Sport 249. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sarà anche una sfida tra i veterani delle panchine italiane: Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini sono i due tecnici più anziani della Serie A e si affronteranno per la nona volta in carriera. Finora, sono state cinque le vittorie conquistate dall’attuale allenatore della Sampdoria, con la squadra blucerchiata che è anche avanti negli scontri diretti contro gli orobici.

Atalanta e Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Ranieri hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi; Ilicic, D.Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.