Andrea Damante, chi è l’ex di Giulia de Lellis: età, carriera e vita privata del deejay più “tira e molla” d’Italia.

Andrea Damante è un deejay, modello e influencer, diventato famoso grazie a Giulia de Lellis e al percorso della (ex) coppia a Uomini e Donne. Andrea era tronista, e ha scelto Giulia come sua fidanzata alla fine del programma. Poco dopo la fine del dating show Damante ha partecipato al Grande Fratello VIP, e oggi il suo account Instagram conta più di due milioni di followers. Secondo alcune voci di corridoio l’influencer potrebbe tornare all’interno della Casa più famosa d’Italia in compagnia di Ignazio Moser: sempre secondo i gossip, i due parteciperanno al reality come se fossero un unico concorrente.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Andrea Damante | La De Lellis con il suo amico Carlo | “Grande ferita”

Andrea Damante: biografia e vita privata

Andrea Damante è nato a Gela il 3 giugno 1990, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Verona. Dopo il diploma si iscrive all’Università di Economia, incoraggiato dal padre che avrebbe voluto che il figlio lavorasse nell’azienda di famiglia; ma il giovane Damante abbandona presto l’Università, preferendo dedicarsi a tempo pieno alla musica, sua unica passione. Oltre a Uomini e Donne e al Grande Fratello VIP, Damante ha partecipato anche Temptation Island come tentatore. Lì l’influencer ha conosciuto Giorgia Lucini, arrivata in coppia con Manfredi Ferlicchia. Andrea e Giorgia hanno avuto una relazione lunga un anno, finita quando il modello ha capito di non amarla davvero. Subito dopo si è trasferito negli studi di Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo vero grande amore: Giulia De Lellis. Negli ultimi anni Giulia e Andrea si sono lasciati e ripresi più volte, ma oggi sembrano di nuovo separati.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Giulia De Lellis, la conferma: “Io e Andrea Damante non stiamo insieme”

Andrea Damante: carriera

Oggi Andrea continua a lavorare come modello, influencer e deejay. Quest’estate 2020 ha pubblicato il suo ultimo singolo “Somebody To Love” (feat KIFI).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!