Acquista “per caso” 2 biglietti della lotteria: entrambi sono milionari

Un uomo del Michigan, negli Stati Uniti, ha comprato due biglietti della lotteria e si è reso conto di aver vinto due volte la bellezza di 1 milione di dollari.

Samir Mazahem, 56 anni, ha raccontato che stava navigando online quando si è reso conto di aver acquistato “per caso” due biglietti vincenti della lotteria Mega Millions. L’uomo, che vive nel Michigan (Stati Uniti), pensava di aver commesso un errore costoso acquistando due biglietti identici da 2 dollari. Invece è stata la combinazione più fortunata della sua vita: ha vinto due volte il jackpot da 1 milione di verdoni!

Leggi anche –> Vincita alla lotteria | moglie e marito hanno entrambi un biglietto vincente

Leggi anche –> Lotteria Italia, a Torino il primo premio da 5 milioni di euro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La lotteria che ha cambiato la vita a un uomo del Michigan

“Sono andato online e ho comprato un biglietto usando i numeri dei compleanni di famiglia – ha spiegato il fortunatissimo giocatore -. Poi ho salvato i numeri come preferiti e alla giocata successiva per errore ho puntato sulla stessa combinazione. Resomi conto di aver comprato due biglietti con numeri identici, sono rimasto un po’ deluso ma non ci ho pensato troppo”.

Qualsiasi rimpianto si è però completamente dissolto quando il Nostro si è connesso all’app di gioco per verificare l’eventuale vincita. Con entrambe le giocate si è assicurato un premio da capogiro. “Ho visto che avevo due premi da 1 milione di dollari in sospeso”, ha spiegato Mazahem, quasi ancora incredulo. “Dire che ero sbalordito è un eufemismo. Non potevo credere che fosse reale… Il mio errore era stato ripagato con la somma di 2 milioni di dollari!”. E ora? Il giocatore sembra essere rimasto coi piedi decisamente per terra: intende acquistare una casa con le sue vincite e mettere da parte il resto per la pensione.

EDS