X-Factor, Vergo: chi è il palermitano protagonista del talent

Entra nella fase finale la nuova edizione di X-Factor: scopriamo Vergo, chi è il palermitano protagonista del talent show.

Nato a Palermo nel 1991, all’anagrafe il cantante Vergo si chiama Giuseppe Piscitello e il suo primo lavoro in questo momento è quello di portinaio. Per rendersi autonomo e per inseguire il sogno di una vita, infatti, il giovane ha deciso di trasferirsi dalla Sicilia a Milano, accettando l’assunzione in una portineria di un palazzo.

La sua passione per la musica si sviluppa sin da bambino: gli strumenti che apprende sono quelli classici, ovvero la chitarra e il pianoforte. Quindi decide di approfondire la propria passione e di frequentare un corso di musica elettronica al Conservatorio di Palermo. Inizia poi il secondo step: quello di contest e concorsi.

Cosa sapere su Giuseppe Piscitello in arte Vergo

Nel 2016, ha infatti partecipato al Tour Music Fest, vincendolo e acquisendo un’importante possibilità a livello professionale. Infatti, registra un singolo masterizzato negli Abbey Road Studios di Londra e distribuito dalla Sony Music Italy. Passano tre anni di silenzio e relativi sacrifici, per poi arrivare a una nuova svolta, con l’uscita del suo primo EP. Presenta infatti Tra 7, prodotto da Francesco Tosoni di Noise Symphony.

Dopo il successo della promozione di quell’EP prova la sfida di X-Factor, dove si presenta con il brano “Bomba”, un suo inedito che sceglie di cantare alle audizioni. Promosso a pieni voti dai giudici, il cantante – seguito da diverse migliaia di follower sul suo profilo Instagram – va avanti nel suo percorso, fino a entrare in squadra degli Over con NAIP ed Eda Marì. I suoi ascolti spaziano molto, tant’è che pur amando il pop, il brano portato alle audizioni è un particolarissimo reggaeton.