Nuovo appuntamento davvero emozionante con Le Last Call di X Factor: ecco tutte le scelte dei quattro giudici

Altra puntata decisiva per X Factor con le Last Call con le scelte decisive dei quattro giudici, costretti ad eliminare due dei cinque concorrenti selezionati durante i Bootcamp. Per alcuni è stato davvero complicato prendere una decisione definitiva. Così è toccato, in primis, ad Hell Raton per la categoria Under Donna ascoltando i consigli di Lazzinho e Mara Sattei: alla fine la scelta è finita su Cmqmartina, Casadilego e Mydrama. Mika per gli Over, invece, ha optato per Eda Marì, Vergo e NAIP dopo un confronto con l’amico Francesco Vezzoli, che apprezza molto: non ce l’hanno fatta Kaima e Disarmo.

X Factor, tutti i concorrenti: le scelte

Successivamente Manuel Agnelli insieme al fumettista e musicista Gipi, pseudonimo di Gian Alfonso Pacinotti, ha scelto chi farà parte dei Gruppi che saranno Melancholia, Little Pieces Of Marmelade e Manitoba: eliminati Wime e Yellow Monday.

Infine, è arrivato il turno di Emma che ha scelto Santi, Blue Phelix e Blind dopo un confronto con Dario Faini, conosciuto meglio come Dardust: i due giovani che non ce l’hanno fatta sono Roccuzzo e Leo Meconi.