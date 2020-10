Uomini e Donne Over, Gemma reagisce al nuovo tronista

Arriva un nuovo cavaliere sul trono di Uomini e Donne Over, pronto a trovare l’anima gemella finalmente. Sarà la volta buona per Gemma?

Questo pomeriggio in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, oggi molto incentrata sui Senior, come ha già anticipato Maria De Filippi. In particolare sarà una giornata importante per Gemma Galgani, da ormai anni in cerca dell’uomo della sua vita, che potrà forse trovare nel nuovo tronista un pretendente ideale.

Nuova fiamma per Gemma?

Nella puntata di questa pomeriggio, in onda su Canale 5 dalle 14.45 circa, Gemma si troverà di fronte un nuovo cavaliere. Giuseppe, infatti, salirà sul trono di Uomini e Donne Senior per trovare finalmente l’anima gemella, tra i consueti commenti ironici di Tina Cipollari, che dà il meglio di sè quando si tratta di prendere in giro e scherzare su Gemma.

Le anticipazioni sul programma hanno appunto svelato che non solo la torinese non lascerà la trasmissione, ma sarà al centro della puntata di oggi. Gemma, infatti, si è di nuovo cacciata in un triangolo (o meglio, un quadrato) amoroso di cui si parlerà oggi: Biagio continua a dividersi tra lei, Marina e Sabina ma durante la settimana ha visto Gemma e le ha regalato un bacio pieno di passione.

Gemma Galgani oggi dovrà però fare i conti con la dura realtà dei fatti: Biagio ha incontrato anche Marina, a cui ha fatto una bella sorpresa e Sabina, con la quale ha avuto un bacio. Biagio dichiarerà infatti di essere ancora confuso sul da farsi e di essere ancora bloccato tra le tre donne.

Per quanto riguarda il trono Classico, invece, si parlerà di Beatrice Buonocore e Davide Donadei, che cercherà di rinconqusitarla dopo averle spezzato il cuore e averla delusa la settimana scorsa.