Nuove rivelazioni importanti per Ida Platano sulla sua sfera personale: ecco la lunga intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine

L’addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ormai è noto da tanto tempo con i due ex che hanno preferito non svelare le novità. L’ex dama si è confessata sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine affermando di non aver più alcun rapporto con lui. I due hanno scambiato soltanto qualche messaggio a fine giugno: lei ha provato anche a chiamarlo contattandolo, ma non ha mai ricevuto risposta. Nella sua vita non c’è nessun altro al momento, ma si sta dedicando così a suo figlio. Con Riccardo avrebbe voluto anche conversazioni da maturi, ma così non è stato.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne Trono Over, Riccardo Guarnieri in studio

Uomini e Donne, Ida Platano torna a parlare: la verità sul nuovo flirt

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sarebbe stata avvistata nei giorni scorsi con un uomo, ma lei ha specificato che si trattasse soltanto di un amico. Ida Platano, poi, ha svelato di continuare a vedere il programma visto che c’è la sua cara amica Gemma. Inoltre, ha aggiunto: “Mi aspettavo maggiore cura nei confronti della nostra storia, perché è stata molto importante”. Nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare una grande delusione per la sua vita privata, ma ora si sente molto coraggiosa tornando così ad essere felice e pensando al suo lavoro.