Tragedia per Iva Zanicchi, il suo compagno è gravemente malato

Questi ultimi mesi sono stati davvero tremendi per Iva Zanicchi: oltre alla pandemia, il suo compagno di una vita Fausto ha una grave malattia. Ecco di cosa si tratta.

Sta passando un periodo davvero brutto e difficile Iva Zanicchi: il suo compagno Fausto Pinna lotta da mesi contro un tumore, e la showgirl ne ha parlato per la prima volta in televisione. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, Iva ha raccontato come ha trascorso questi ultimi mesi così difficili: non solo la pandemia, ma anche la grave malattia dell’uomo con cui vive da ormai più di 30 anni. Fausto ha scoperto di essere malato la scorsa primavera, durante il lockdown e dunque in piena emergenza Coronavirus. Iva ha raccontato: “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio. All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare”.

Iva Zanicchi, il compagno Fausto è gravemente malato

Iva è positiva, e non si perde d’animo: “Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile”, ha detto. “Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere. Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”. Sul compagno di Iva Zanicchi non sappiamo molto: di origini sarde, ha circa 70 anni ed è un produttore musicale. La loro storia d’amore è iniziata a metà anni ’80, e nonostante i due siano molto legati hanno scelto di non sposarsi.

