Tania Cagnotto, chi è il marito Stefano Parolin: età, lavoro, curiosità

Oltre a essere una delle atlete italiane più ammirate, Tania Cagnotto è la felicissima moglie di Stefano Parolin. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Stefano Parolin è diventato un volto noto e “attenzionato” dai media da quando ha sposato la famosa tuffatrice Tania Cagnotto, una delle atlete italiane più conosciuto e apprezzate anche all’estero. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Stefano Parolin

Stefano Parolin ha 37 anni ed è originario di Bolzano, come anche sua moglie, sposata il 24 settembre 2016 sull’Isola d’Elba. Su di lui non si hanno molte informazioni, se non quel poco che traspare dai social network. Sappiamo che lavora come commercialista e ha molti hobby. In particolare, è un grande appassionato di calcio a 5, che pratica molto spesso. Tani Cagnotto parla di lui come una brava persona e un marito attento generoso, sempre pronto ad aiutarla con i lavoretti in casa, soprattutto da quando è diventato papà. Nel gennaio del 2018, infatti, la tuffatrice ha dato alla luce la primogenita Maya Parolin.

Sui profili social della coppia si può vedere quanto il trio – che tra poco diventerà un quartetto – sia unito e affiatato. La famosa atleta ha infatti annunciato il 10 agosto 2020 che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo del 2021, annunziando il suo ritiro e rivelando di aspettare il suo secondo figlio… poche ore fa la notizia che si tratta di un’altra femminuccia. Auguri!

