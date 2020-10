Stefano De Martino e Belen | Lele Mora fa delle rivelazioni

La coppia ormai scoppiata composta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez protagonista del domande e risposte di Lele Mora su Instagram.

Lele Mora parla di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dei quali si è molto parlato nel corso dell’estate. La rottura giunta tra i due in maniera inaspettata ha dato molta carne al fuoco da cuocere per la stampa di gossip.

Sul suo profilo personale Instagram Lele Mora, che ha rivestito il ruolo di agente di numerosi vip in passato prima di cadere in disgrazia e risollevarsi, ha risposto alle curiosità dei fans. In molti gli hanno chiesto di svelare delle curiosità su questo o quel personaggio. Lui ha fatto delle considerazioni sui vari Gabriel Garko, Ambra Angiolini, Walter Nudo tra gli altri. In merito a quest’ultimo ha ammesso di averlo aiutato a vincere a ‘L’Isola dei Famosi’ nell’ormai lontano 2003 avvalendosi dell’aiuto di un call center. “Fu un modo importante per sostenerlo, se hai i mezzi perché non farlo?”. E riguardo a Stefano De Martino e Belen, Mora commenta così: “Ora lui può frequentare chi vuole. Ha la libertà che chiunque desidera”.

Stefano De Martino e Belen, i commenti di Lele Mora

Mentre sulla argentina commenta con sarcasmo che “forse ha bisogno di quella cosa che solo un uomo può darle. Ed è normale che sia così”. Questa è la risposta ad un follower che gli chiedeva come faccia Belen a mettersi con qualcun altro già dopo una settimana. L’ex agente dei vip non si sbottona invece su chi possa avere eventualmente tradito chi, fino al punto da arrivare ad una rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Infine Mora ha elogiato la grande crescita artistica e professionale di Ambra Angiolini, partita da ‘Non è la Rai’ e passando dal ruolo di starletta a quello di affermata attrice. E conferma di avere contribuito a Gabriel Garko di diventare attore. “Nel 1986 contribuii a fargli vincere il concorso di più bello d’Italia. Poi l’ho presentato ad Alberto Tarallo, titolare della Ares film, contribuendo all’inizio della carriera di Garko”.

